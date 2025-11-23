El Balona-Ciudad de Lucena de Tercera Federación, en directo

En la tarde de ayer se disputaron dos encuentros en este grupo X de Tercera Federaci\u00f3n. Por un lado el C\u00e1diz Mirandilla venci\u00f3 1-2 al Atl\u00e9tico Onubense. Con este triunfo el equipo gaditano se ha aupado, moment\u00e1neamente, al primer puesto de la clasificaci\u00f3n. En el otro duelo, el Ceuta B dobleg\u00f3 al Chiclana (3-1). El filial caballa es ahora tercero, lo que supone que los dos equipos que se miden en La L\u00ednea han perdido un puesto: el Ciudad de Lucena es cuarto y la Balomp\u00e9dica, quinta.