Javi Moreno: "Pido disculpas a la afición y acepto cualquier cosa que pueda pasar"

La Línea/Javi Moreno, el entrenador de la Real Balompédica Linense, pidió "disculpas" de manera reiterada a la afición de la Balona tras la derrota (0-2) sufrida ante el Cádiz Mirandilla en el Ciudad de La Línea. "Acepto cualquier cosa que pueda pasar", aseguró el técnico, dispuesto a ser "el primero en tirar del carro" para revertir la situación de los albinegros.

"Fueron mejores que nosotros, merecieron ganar y lo único que puedo hacer es pedir disculpas a la afición, es que no puedo decir otra cosa. No nos da, aquí en casa no nos da. Nos está costando mucho fuera y en casa, no nos da. No voy a poner excusas", reconoció el preparador ante los medios.

"Si supiera por qué no nos da, intentaría solucionarlo. Hablo con ellos cada día, intento motivarlos, tirarlos para arriba, tanto yo como el presidente como la gente que está aquí cada día, pero al final salimos al campo y no estamos acertados: llegamos tarde, las segundas jugadas caen siempre del otro lado, es repetir más de lo mismo. Soy el máximo responsable, pido disculpas y acepto cualquier cosa que pueda pasar", manifestó Moreno.

"Tenemos que aceptar todas las críticas. El fútbol tiene sus cosas buenas y también las malas, que son estas, y la única solución es intentar hacer una piña y sacar esto adelante de la forma que sea. Lo demás son excusas y decir tonterías", prosiguió el valenciano.

Moreno asume que "la afición sufre cada domingo" la nefasta racha de la Balona. "Nosotros hacemos lo que podemos y más, pero no nos está dando, ni llegamos al área contraria. Intentaremos buscar otras soluciones", afirmó.

"La afición es normal que esté enfadada con todos, el primero conmigo. Estoy jodido porque me encantaría estar en otra situación y vamos a hacer todo lo posible para sacarlo adelante. Mi obligación es tirar del carro el primero, hay gente por encima que tendrá que tomar decisiones pero no voy a quitarme del medio", advirtió.

Preguntado sobre la presión, Javi Moreno hizo una aclaración: "Sobre el tema de la presión a lo mejor yo en su día no me expliqué bien, no me refiero a que la afición meta presión a los jugadores sino que la situación te lleva a tener mucha presión dentro del campo, pero le pasa a todos los equipos. También tengo presión porque me la meto yo mismo. A la afición solo podemos estar agradecidos", remarcó el preparador balono, tajante sobre su vestuario: "Tengo que morir con mis jugadores, los voy a defender hasta el final pase lo que pase".