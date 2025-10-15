La Balona, ante dos jornadas clave para escalar posiciones

La Real Balompédica Linense afronta dos próximas jornadas clave que pueden marcar su rumbo en el grupo X de Tercera Federación. El conjunto de David Sánchez, que suma ocho puntos en seis jornadas y ocupa la novena posición, se medirá de forma consecutiva a dos de los equipos más sólidos del campeonato: el Pozoblanco, actual líder, y el Atlético Onubense, cuarto clasificado e invicto, como los cordobeses.

El primer examen llegará este domingo (12:00) en el Ciudad de La Línea, donde los albinegros recibirán al Pozoblanco, que encabeza la tabla con 14 puntos y todavía no conoce la derrota (cuatro victorias y dos empates). Un triunfo ante los pedrocheños permitiría a la Balona acercarse de lleno a los puestos altos e incluso meterse en la zona de playoff, dependiendo del resto de resultados.

El equipo dirigido por Alberto Fernández, que fue jugador del conjunto pozoalbense y entrenador en categorías inferiores, con un paso por el Castuera extremeño, tienen el mejor balance de goles del grupo: 10 a favor y solo 2 en contra (+8), lo que refleja su solidez defensiva y eficacia ofensiva.

Una semana después, los linenses visitarán al Atlético Onubense, otro rival directo por los puestos de privilegio, que también se mantiene invicto tras seis jornadas. El filial del Decano se medirá el domingo al Tomares, penúltimo clasificado y que aún no conoce el triunfo. Entre sus jugadores más destacados hasta el momento están Pablo Évora, Cachorro -ambos ya han jugado esta temporada con el primer equipo-, o David Muñoz, máximo goleador del equipo con tres goles.

Dos citas de máxima exigencia ante conjuntos llamados a pelear por el ascenso y que servirán como auténtico termómetro del nivel competitivo del equipo.

Oportunidad de enganche

El conjunto de David Sánchez ha mostrado una línea ascendente en las últimas semanas, con buen juego, intensidad y una creciente solidez defensiva. Sin embargo, los resultados no siempre han reflejado las sensaciones positivas. El técnico ha insistido en la necesidad de “seguir creyendo en el trabajo” y mantener la calma en un grupo tremendamente igualado, donde cada punto cuenta.

Estos dos encuentros suponen una ocasión inmejorable para engancharse al grupo de cabeza. Un doble triunfo situaría a la Balona con 14 puntos, plenamente integrada en la zona noble y con la confianza reforzada antes de encarar el tramo medio de la primera vuelta.

Más allá de la clasificación, el equipo linense buscará ratificar sus buenas sensaciones ante dos rivales que destacan por su solidez y consistencia. La visita del líder medirá la capacidad del conjunto albinegro para imponer su ritmo y aprovechar sus momentos, mientras que el duelo en Huelva pondrá a prueba su regularidad y madurez.

En un grupo tan equilibrado —con apenas seis puntos de diferencia entre el líder y el undécimo—, las próximas dos jornadas pueden marcar si la Balona da un salto hacia las posiciones de privilegio o se ve obligada a seguir remando desde la zona media.