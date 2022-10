Monteagudo: "Tenemos que ser muy prácticos porque no estamos bien"

"Un equipo que no ha ganado aún le pasan estas cosas, tiene que minimizar totalmente cualquier cosa, cualquier pérdida, cualquier jugada de roce, cualquier centro lateral. Tenemos que ser muy prácticos porque no estamos bien, no estamos haciendo gol y no estamos ganando los partidos". Así se explicó el entrenador de la Real Balompédica, Alberto Monteagudo, tras el encuentro que su equipo perdió este sábado en el campo del San Fernando y que evidencia que tiene mucho que corregir.

El partido no comenzó mal, en opinión del técnico del conjunto de La Línea. "Entramos bastante bien. Controlamos las variantes que ellos tenían, que no dejaban al lateral izquierdo solo, que siguen mucho las marcas y tuvimos rupturas con Omar, con Guti, varios centros, varias llegadas, varios robos en campo contrario", argumentó .

"Yo creo que tuvimos dos o tres ocasiones claras para poder irnos con un resultado a favor. Aunque sí que es verdad que ellos tuvieron un mano a mano en una mala presión nuestra, la sensación fue bastante buena en la primera parte para un equipo que va fuera de casa, que no ha ganado y necesita hacerlo ya para darle tranquilidad a todo el mundo, pero no consigues irte ganando al descanso", continuó.

"En la segunda parte ya se embarulló un poco más el partido. Nos metieron algún centro peligroso y luego, una pérdida en el medio campo que no debemos tener acaba siendo gol. Más tarde, ya con la expulsión, se desvirtúa completamente el partido. Metimos siete u ocho centros con el uno a cero que defendieron muy bien los centrales de ellos, pero luego ya se lesionó Omar y nos quedamos con nueve. Ya era intentar ir a por el partido con dos futbolistas menos y se nos hizo demasiado largo".

Monteagudo analizó así la situación de su equipo. "Cuando dejamos la portería a cero no metemos y cuando metemos nos dan la vuelta. Nos está pasando eso. Nos está faltando un poco de gol y llevamos dos semanas que podíamos hacer más. Tenemos que espabilar en ese aspecto todos, no solo el punta. El año pasado ya teníamos un problema de no hacer muchos goles en general y este año, a día de hoy, no lo hemos solucionado. La idea es lograrlo cuanto antes y, si no, no encajar, porque al final es la manera de salir de la situación que tenemos, ejerciendo una fuerza defensiva importante", manifestó.

"Nos faltaban los dos delanteros, uno lesionado y otro con roja, y además la lesión de Omar, que nos coartó todo, porque en la primera parte estuvo bastante bien, sacó a Fernando de sitio, vino a recibir, corrimos a su espalda. En la segunda parte el partido se fue poniendo cada vez peor, con la expulsión de Toni, que no sé si es o no, pero si es, con su experiencia no puede hacer eso. Al final, como la semana pasada, cuando queremos intentar darle la vuelta al partido nos quedamos con uno menos", concluyó.