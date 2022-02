Alberto Monteagudo: "Tenemos algo que no tiene mucha gente, que es corazón"

El entrenador de la Balona, Alberto Monteagudo, elogió el partido que hicieron sus jugadores en la victoria por 1-0 ante el Atlético Baleares en su primer encuentro como técnico albinegro. "Fue un partido muy competido, con el viento había que adaptarse a las circunstancias. Intentamos jugar por abajo, buscando a nuestros extremos, que es la idea que queremos meter, aunque con una semana de trabajo aún es un poco precipitado. En la segunda parte intentamos llevar la pelota a Dorrio y Koroma. Creo que lo hicimos bastante bien y los cambios estuvieron muy bien", destacó.

"La gente está muy comprometida y sobre todo creo que tenemos algo que no tiene mucha gente, que es corazón. Si somos capaces de meterle a eso lo que queremos a nivel futbolístico vamos a ser un equipo difícil de ganar", resaltó el técnico, que volvió a hacer hincapié en el papel de los futbolistas. "Creo que los jugadores están comprometidos con el juego que estamos proponiendo y les gusta. Así vamos a mejorar y ser un equipo reconocible en ese aspecto".

"Los jugadores tienen un día feliz hoy, se han quitado un peso, hemos debutado con vitoria, la gente está contenta y también hemos dejado la portería a cero. Es un día bonito para disfrutarlo y a partir de mañana a pensar en el próximo rival", indicó

Sobre la titularidad en la portería de Varo en detrimento de Nacho Miras, comentó el entrenador: "Lo conozco pero conmigo no jugó mucho, aunque lo hizo bien en algunos partido de Copa. Tenemos muy bien cubierta la portería con Nacho Y Mateusz también y me he decido por él. Los tres entrenan a muerte y son muy buenos profesionales".

Monteagudo también se refirió a la posición de Nico Delmonte como pivote. "Tiene alma de pivote defensivo. Es muy poderoso en el juego aéreo, tiene un buen golpeo y mantiene bien la posición aunque sea a 30 metros de nuestra área. Esa mente, que yo he jugado en esa posición, la tiene, aunque los demás también. Tiene un poco más de empaque por detrás y en este partido necesitábamos esa jerarquía. Estoy contento porque ha hecho buen partido", destacó.

Sobre la afición, el preparador resaltó la "espectacular respuesta después de muchos partidos sin ganar". "Cuando he venido siempre ha apretado mucho al contrario y defiende a los suyos. Un 10 a la afición y ojalá le podamos regalar más puntos para que venga más gente y nos acompañen del domingo, que está cerca", sentenció.