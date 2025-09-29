El tiempo
El Ayuntamiento de La Línea reconoce a Noly y Eliseo Garrido por su trayectoria en la Balona

Visita de los veteranos de la Balona al Ayuntamiento de La Línea.
El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha recibido a los jugadores de dos histórico futbolistas la Real Balompédica Linense como Noly y Eliseo Garrido, dentro de la ronda de contactos que desde hace varios meses viene manteniendo con la Asociación de Veteranos de la Balona (Averbal), cuyo presidente, Francisco Vallecillo, ha participado también en el encuentro de reconocimiento.

El regidor linense les ha agradecido el trabajo realizado por el club durante su etapa como futbolistas, así como la labor de Averbal para mantener viva la historia de uno de los club más emblemáticos de la ciudad.

Tanto Noly como Garrido han agradecido al alcalde el reconocimiento y has mostrado su orgullo por haber vestido la camiseta blanquinegra hace años. De igual forma, Francisco Vallecillo, en representación de Averbal, ha tenido unas palabras de agradecimiento para el alcalde por a labor que está llevando a cabo con la entidad.

