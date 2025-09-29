Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 4ª jornada

La cuarta jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación significó la primera victoria de la temporada de la Real Balompédica Linense y la consolidación del triunvirato de cabeza que ha refrendado su gran inicio.

La Balona despertó en Coria y celebró su ansiado primer triunfo de la era David Sánchez. Los albinegros remontaron en el estadio Guadalquivir en un partido que sin ser brillante sí dejó aspectos positivos a los que agarrarse como la importancia de los centrales. Los defensas Julio Algar y Marlone se vistieron de delanteros para voletar una situación complicada en un encuentro que los corianos acabaron con diez por la expulsión de Diego Romero en el minuto 70.

Los de La Línea saltan a la 13ª posición de la clasificación con 4 puntos, a tiro de una victoria de la zona de playoff de ascenso. El panorama puede cambiar por completo si los de David Sánchez consiguen hilvanar un segundo triunfo el próximo domingo cuando reciban al Castilleja CF (18:00) en el Ciudad de La Línea.

El Bollulos CF encabeza el coliderato compartido con el Cádiz Mirandilla y el Pozoblanco, los tres con 10 puntos de 12 posibles. Los onubenses ganaron a domicilio al filial del Córdoba B, que venía lanzado, mientras que el filial del Cádiz venció con autoridad en Conil. El Pozoblanco se dejó sus primeros dos puntos al empatar sin goles en Lepe ante un correoso San Roque.

El Atlético Onubense y el Córdoba B cierran los puestos de privilegio. El filial del Recreativo de Huelva y el San Roque de Lepe se mantienen invictos.

Por abajo, el Utrera estrenó su casillero con su primer triunfo del curso y cuatro clubes permanecen sin conocer todavía la victoria: el Coria, el Conil, el Tomares y el Castilleja. Los de Castilleja de la Cuesta llegarán a La Línea el próximo domingo con dos puntos en su haber y tras dos derrotas seguidas.