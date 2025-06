Los exbalonos Álex Lázaro y Luis Martínez encuentran destino en Segunda Federación

Los jugadores que defendieron los colores de la Real Balompédica Linense la temporada pasada comienzan a encontrar acomodo. Los dos primeros que ya tienen equipo confirmado son el portero Álex Lázaro, que se ha enrolado en la Deportiva Minera, y el defensa central Luis Martínez, que jugará en el Sant Andreu, ambos en Segunda Federación.

Álex Lázaro disputó los 34 partidos que jugó su equipo a las órdenes de los tres entrenadores que tuvo durante toda la temporada: Miguel Rivera, Javi Moreno y Antonio Ruiz Romerito, con 40 goles encajados. Su nuevo equipo destaca del meta chipionero, de 29 años, que acumula más de 160 partidos de experiencia en Segunda Federación y que se trata de un "guardameta ágil y seguro" tras haber pasado por clubes como el CF Villanovense, el Cádiz CF, el Recreativo de Huelva, la AD Mérida o la propia Balona.

El miércoles, un día antes de que se confirmara su fichaje por la Deportiva Minera de Carlos Checa, Álex Lázaro publicó un mensaje de disculpas por el descenso en sus redes sociales. "Al igual que di las gracias cuando me disteis la bienvenida, creo que lo mínimo, por supuesto insuficiente, es pediros perdón. Perdón por no conseguir, ya no el objetivo principal, sino el objetivo más mediocre que nunca se debería de poner este club, que es la permanencia. La ilusión con la que llegué y la tristeza y decepción con la que me voy me acompañarán de por vida, por ser parte responsable de esta carga que le dejamos al club y a la afición", indicó.

"Consciente de lo ocurrido con peor o mejor versión de mí, si algo hice es lucharlo y no bajar los brazos, intentarlo hasta el final y llevando con mucho orgullo el escudo de la Real Balompédica Linense. Y también quería agradecer por estar y apoyar a pesar de la situación, a muchos kilómetros de distancia y sin importar la lluvia o las dificultades. Sin más, lo pediré siempre y lo haré ahora una vez más. Perdón", sentenció el portero.

Además, la UE Sant Andreu ha anunciado el regreso de Luis Martínez (Arnedo, 1993), central que ya militó en el club de Barcelona durante la segunda mitad de la temporada 2023/2024. Tras su paso por el Real Avilés en la primera vuelta de la pasada temporada y la Balona desde el pasado enero, el defensa riojano vuelve al Narcís Sala, firmando por una temporada más otra opcional.

La temporada pasada disputó 13 partidos, 11 de ellos como titular, en los que acumuló 970 minutos tras llegar de la mano de Javi Moreno en el mercado invernal.

El conjunto barcelonés, dirigido por Natxo González tras la salida de Xavi Molist, que dejó al conjunto quadribarrado a un paso del ascenso a Primera Federación, destaca que Luis Martínez es "un zaguero alto (1,88 m), contundente y sólido en el juego aéreo". A lo largo de su carrera ha vestido también las camisetas del Pontevedra, Betis B, Calahorra, Écija Balompié y Villanovense, entre otros.

Mientras que los jugadores que formaron parte de la plantilla de la Balona la temporada pasada encuentran acomodo, el director deportivo albinegro, Miguel Ángel Rondán, y el entrenador, David Sánchez, continúan con las negociaciones con distintos futbolistas para confeccionar el equipo que buscará el ascenso a Segunda Federación.