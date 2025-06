David Sánchez: "Me siento un privilegiado, para mí la Balona es un paso adelante"

La Línea/"Orgulloso, ilusionado y con responsabilidad". Así ha aterrizado David Sánchez como nuevo entrenador de la Real Balompédica Linense. El técnico sevillano se siente "un privilegiado" por haber sido elegido para comandar un proyecto llamado a luchar por el ascenso a Segunda Federación. Avalado por su enorme experiencia como futbolista y conocedor de la Tercera RFEF con el éxito que cosechó con el Xerez DFC, el míster pretende convertir al futuro vestuario balono "en una familia" para devolver la ilusión a la afición de La Línea.

David Sánchez ha tenido este miércoles su primera toma de contacto con La Línea y ha dejado las primeras pistas de lo que quiere que se vea en la Balona la próxima andadura. El entrenador de Sevilla ha sido presentado en la sede de la Peña Balona, escoltado por el propietario del club, Andrés Roldán, y el nuevo director deportivo, Miguel Ángel Rondán.

El nuevo míster de la Balona se mostró "encantadísimo" por la oportunidad. "Estaba esperando la llamada de la Balona, es un histórico, me siento un privilegiado. Se lo dije a Miguel Ángel en la primera llamada, que quería estar aquí", reconoció. Para Sánchez no supone un paso atrás pasar de Segunda a Tercera RFEF, al contrario: "Las categorías sirven para algo, sobre todo para los jugadores, pero para mí estar aquí es un paso adelante, voy a seguir creciendo y espero que el club lo haga conmigo", sentenció con firmeza.

El sevillano agradeció "la confianza", un factor clave que debe servir de impulso para un proyecto ambicioso sin perder la perspectiva: "Sé lo difícil que es la categoría, pero vengo con mucha ilusión. También sé que es un reto entrenar a este club, pero estoy superfeliz. He visto el campo y huelo a fútbol, esto es mi vida", aseguró el técnico, que tuvo palabras de cariño por el recibimiento.

David Sánchez promete "trabajo, positividad e ilusión" convencido de que son ingredientes fundamentales para que "nos acompañen los resultados". "Va a ser una nueva plantilla, empezaremos siendo compañeros y espero que nos convirtamos en una familia porque creo mucho en el vestuario, en la actitud, en la unión. Es fundamental para lograr objetivos como el ascenso siendo humildes", expresó.

Sobre el estilo, David Sánchez ofreció un adelanto: "Cuando hablamos de Tercera no podemos hablar de un perfil único. La Tercera es un contexto que depende mucho de los campos, no todos los campos van a ser como los de la Balona. El equipo debe tener una seña de identidad, pero fuera nos tendremos que adaptar", avisó. "Quiero un equipo que lleve la iniciativa, que juegue bien al fútbol, que ataque, que tire a puerta, que no sea ese aburrimiento con balón, gente vertical y que nos adaptemos a todos los contextos, es una categoría muy jodida", avanzó.

David Sánchez, junto a Andrés Roldán. / Vanessa Pérez

"Queremos dejarnos la vida cada partido y que el aficionado esté orgulloso de su equipo", prosiguió el entrenador balono. "Es importante que los jugadores acepten lo que yo transmita, pero hay que adaptarse a la categoría y a los campos, con nuestra esencia", insistió. "Va a ser un año muy complicado, yo lo pasé mal el año del ascenso con el Xerez DFC, toda la unión va a ser favorable. Hay que cambiar la mentalidad como dijo Miguel Ángel y estoy convencido de que vamos a hacer un buen trabajo con la plantilla".

Sánchez confirmó que traerá su cuerpo técnico y explicó que vivirá en La Línea: "La familia se queda en Sevilla con los niños", afirmó. Su intención es que la pretemporada arranque el 21 de julio si se cumple la previsión del calendario liguero.

Preguntado sobre la cantera, David Sánchez habló claro: "Si un jugador de la cantera es mejor que el del primer equipo, que nadie se preocupe que lo vamos a ver y lo vamos a poner. No tenemos miedo de trabajar con los chavales, ya lo hicimos en Murcia y en el Xerez. Yo no me caso con nadie, vamos a poner a los mejores porque queremos ganar", remató.

Miguel Ángel Rondán

Miguel Ángel Rondán, el nuevo director deportivo de la Balona, calificó a David Sánchez "la primera piedra de este nuevo proyecto, la pieza más fundamental a la hora de configurar la plantilla". El dirigente expresó "toda la confianza" en el entrenador: "Es un perfil que nos viene al dedo en este cambio de mentalidad que queremos en todos, a nivel de club, de aficionados. Es un hombre que tiene toda la experiencia del mundo como futbolista, que para mí es importante", destacó Rondán, que subrayó el ascenso logrado por Sánchez en el Xerez DFC, en una situación similar. "Reúne todo lo que queremos, en un entorno parecido, con la presión de aquí en un club histórico como la Balona. Trae el hambre que tiene que transmitir, quiere llegar a cotas más altas y la Balona es un paso importante", sentenció.

Rondán insistió en que la intención "es cambiar todo" en cuanto a la plantilla, aunque dejó abierta la puerta a alguna renovación. El director deportivo explicó que tiene pendiente sentarse a hablar "con la gente del club" y también "con la cantera".

Andrés Roldán

El propietario de la Balona desprendía una visible alegría ante este nuevo comienzo: "Estoy ilusionado, nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo, la ilusión es máxima, el proyecto me lo estoy tomando muy en serio. Aunque estemos en Tercera, a mí ahora no me importa, lo que importa es salir de ahí como sea y demostrar un bonito fútbol. Es la razón por la que hemos fichado a este entrenador", manifestó Andrés Roldán, siempre directo.