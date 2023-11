Mere: "Estuvimos muy lejos de lo que veníamos siendo"

Baldomero Hermoso Mere, el entrenador de la Real Balompédica Linense, encajó "sin excusas" la derrota sufrida en Vélez y pidió perdón a la afición albinegra, en especial a la desplazada hasta tierras malagueñas, por el varapalo y por enfrentarse verbalmente con un hincha que le increpó antes de terminar del partido.

Mere comenzó quitando importancia al retraso de la llegada por la avería del autobús del equipo: "No es excusa. No creo que nos haya afectado, tuvimos ese inconveniente, pero lo que pasó en el campo, sinceramente, sería una excusa muy estéril. Perdimos y perdimos claramente porque fuimos muy inferiores a nuestro rival", sentenció.

¿Qué cree que le pasó a la Balona? "No fuimos el equipo que viene jugando con determinación en los últimos partidos y cuando hablo de determinación me refiero a lo defensivo y a lo ofensivo. Teníamos un rival enfrente que, a pesar de que hacía tiempo que no ganaba, no había perdido todavía y que como local domina bien su campo. No fuimos capaces de ponernos a su altura", explicó.

Mere matiza que la Balona tuvo la oportunidad de equilibrar la balanza con el 1-0: "Tuvimos nuestro momento para empatar tras el 1-0 con ese remate al palo de Ari, quizás hubiéramos visto un partido distinto, pero no se dio. Luego hicimos cambios en la segunda parte, no los encajamos bien y a partir del segundo gol fue un querer y no poder", prosiguió.

El técnico balono aceptó el acierto ofensivo del Vélez, aunque esperaba más entereza de los suyos: "La virtud de ellos, esos goles bien merecidos porque los disparos iban hacia donde querían dirigirlos. Nosotros es cierto que veníamos de no conceder ocasiones claras y esta vez fueron tres goles, más un uno contra uno al final, estuvimos muy lejos de lo que veníamos siendo", insistió.

Mere hizo autocrítica: "Creo que no enfocamos el partido con la atención y la importancia, con el respeto incluso, que debíamos. Ya lo dijimos varias veces, somos un equipo que tenemos que estar al cien por cien si queremos ganar".

"Hay que mirar lo que hicimos, corregir y espero que no nos afecte. Tuvimos un mal día, pero tampoco creo que haya que hacer un drama de eso", reflexionó Mere, que pidió perdón a la afición de la Balompédica y por su enfrentamiento con un aficionado que le increpó: "Me equivoqué".

El míster explicó que Fran Carbià recibió "unos puntos de sutura en la cabeza" y no debería tener problemas para recuperarse.