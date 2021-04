Paco Gallardo, el entrenador del Sevilla Atlético, entiende que su equipo no supo digerir el tanto con el que la Balona neutralizó el 1-0 sevillista. El míster asume que "después de tantos partidos tenía que llegar una derrota" tras sucumbir en el Municipal.

"Sabíamos que era un partido muy complicado", explicó Gallardo, que no compareció en rueda de prensa por el protocolo Covid del Sevilla FC pero sí ofreció declaraciones al medio oficial de su club. "Después de tantos partidos tenía que llegar una derrota. Nos hubiera gustado que no llegara, pero hay que levantarse cuanto antes porque el domingo tenemos un partido muy importante ante el Cádiz B. Ya lamentamos no vale para nada, tenemos que pensar en el partido que tenemos el domingo, que es bastante importante para nosotros e intentar conseguir los tres puntos", manifestó.

Gallardo considera que la rápida reacción de la Balompédica afectó a sus pupilos: "Después de ponernos por delante, que nos empaten tan pronto nos ha costado un poco. Al empezar la segunda parte nos hacen ese gol y cuesta", apuntó.

"Hay que olvidar cuanto antes este partido. Hay que pasar página, sabíamos de la dificultad que tenía el partido. Cuanto antes, a pensar en el partido tan importante que tenemos el domingo", insistió el sevillista.

"Tenemos que seguir en la misma línea. En once partidos hemos conseguido siete victorias y cuatro empates. Todos los equipos nos tienen mucho respeto, eso se lo ha ganado el equipo y no lo vamos a tirar ahora por un solo partido. Hay que seguir en la misma línea de actitud y entrenamiento. A pensar en el siguiente domingo, tenemos ventaja", sentenció.