Romerito: "Con un poquito más de paciencia hubiéramos ganado"

El entrenador de la Real Balompédica, Antonio Ruiz Romerito, se mostró tan crítico con su equipo por la labor realizada en la primera parte del partido ante el San Fernando como satisfecho por el juego desplegado en la segunda. "En la primera mitad nos ha costado bastante entrar en el partido, pero sin estar bien tampoco ellos nos han creado mucho peligro", explicó.

"La primera parte no ha sido buena, pero en la segunda hemos intentado ir a por el partido. Hemos conseguido el empate, aunque creo que si hubiéramos tenido un poquito de paciencia y un poquito de calidad, a lo mejor nos lo podríamos a ver llevado. Ellos tienen buenos jugadores, pero creo que no es justo el empate".

Romerito entiende que es normal que "en un derbi provincial en el que los equipos están muy parejos se creen pocas ocasiones". "Ellos apenas han tenido alguna en el segundo tiempo y nosotros también, para empatar y lo hemos conseguido, pero nos ha faltado un poquito para llevarnos los tres puntos. El resultado es bueno para los dos y ahora nosotros tenemos que hacerlo mejor en casa", argumentó.

El técnico destacó la complicación de confeccionar dos equipos con garantías con tan poco tiempo entre la Copa Federación a mitad de semana y la Liga el sábado. "El miércoles hubo futbolistas que jugaron aunque queríamos que lo hicieran menos minutos, pero la situación lo requirió, como por ejemplo Coulibaly, que a lo mejor se ha lesionado porque jugó 70 minutos y este sábado cerca de los sesenta. Es difícil hacer dos onces con lesiones y selecciones. Pero bueno al final ha sido la Balona que queremos, con los jugadores haciendo un esfuerzo grande para empatar".

"Sabíamos que el San Fernando tenía apuros en casa y teníamos que madurar el partido, pero es que no hemos sido nosotros porque no hemos entrado, no hemos aguantado el balón, sin opciones de hacer transiciones ofensivas hasta el segundo tiempo. Eso sí, creo que hay que darles la enhorabuena a los jugadores por lo que han hecho tras el descanso y pensar que tenemos que hacernos fuertes en casa es que donde tenemos la permanencia", concluyó.