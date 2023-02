Rafa Escobar: "Lo teníamos controlado y despertamos al Mérida con una perdida tonta"

Rafa Escobar, el entrenador de la Balona, cree que a su equipo se le escapó en Mérida un partido que tenía bajo control. "Despertamos al Mérida en la segunda parte con una perdida tonta de balón", lamentó el preparador albinegro.

El técnico cordobés de la Real Balompédica Linense dio su opinión de un encuentro con un claro color balono en el primer tiempo. "Mi valoración es negativa porque veníamos con la idea de hacer un buen partido y conseguir los tres puntos y nos quedamos a medias. Creo que hicimos una muy buena primera parte, dominamos territorialmente y dispusimos de varias ocasiones para habernos marchado en el marcador al descanso, pero nos faltó algo más de convencimiento", manifestó Escobar.

"En la segunda parte despertamos al Mérida", prosiguió el balono. "Teníamos el partido controlado, donde nosotros lo queríamos y lo podíamos perder de la manera que ocurrió: nosotros con balón, intentando llevar el peso del partido y en una contra, una perdida, nos cogieron mal posicionados y nos hicieron el 1-0", lamentó. "A partir de ahí casi no se jugó, no hubo ritmo, no volvió a haber jugadas peligrosas... Ellos hicieron su partido y nosotros fue un querer y no poder", resumió.

Escobar entiende que la clave "está en la acción del gol del Mérida" y se explicó: "Una perdida tonta en campo contrario, donde estábamos con la posesión, generando, tocando bien, los dos laterales arriba, los dos mediocentros fuera de su zona... El Mérida estaba viviendo de algún fallo nuestro y ellos acertaron la que tuvieron", sentenció.