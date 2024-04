El racismo se deja sentir en el grupo de la Balona

El racismo, esa deleznable conducta que por desgracia parece no querer ser erradicada no ya de la sociedad, sino del fútbol española, hizo escala el pasado fin de semana también en el grupo IV de la Segunda Federación, en el que milita la Real Balompédica Linense, si bien en un encuentro en el que no competían los de La Línea. Fue en concreto en el duelo de la vigésimo novena jornada que jugaron en El Rubial el Aguilas y el Cartagena B, que acabó con empara a un tanto. El episodio afectó directamente al centrocampista del filial departamental Cássio Júnior, que cuando en el minuto 90 fue expulsado por el colegiado tuvo que escuchar desde la grada gritos de “negro” y “puto negro”.

Así lo recogía el colegiado balearico Migiel Puyol Salazar en el acta, en el que además especificaba que esos insultos fueron pronunciados por una sola persona. En ese instante, según se incluye en el documento del trencilla: “Se activa el protocolo contra el racismo, avisando al delegado de campo, quien actúa con consecuencia y avisa a través de la megafonía del estadio”.

Según explica Jaime Zaragoza en La Opinión de Murcia: “Los responsables del Águilas FC reaccionaban este lunes, emitiendo un comunicado en el que mostraban su solidaridad con el futbolista del filial albinegro y hablaban de su compromiso en la lucha contra el racismo en los campos de fútbol.

“Estamos trabajando activamente en la localización de la única persona que profirió insultos racistas en el estadio en la tarde de ayer [por el domingo], del mismo modo que nos pusimos a disposición de las indicaciones arbitrales desde el preciso momento en que aquellos tuvieron lugar", añade la nota emitida por el club presidido por Alfonso García, que además explica: “Es responsabilidad de todos erradicar esta lacra de los campos de fútbol y de la sociedad en general. Desde el Águilas Club de Fútbol, decimos rotundamente no al racismo”, señala la información del citado medio.