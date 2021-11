Pandalone acusa al árbitro de "arruinar" el Balona-Villarreal

El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, acusa en sus redes sociales, sin nombrarle explícitamente, al colegiado Carlos Pérez Álvarez de haber “arruinado” el encuentro que este sábado disputaron el equipo albinegro y el Villarreal B en el Municipal de La Línea (1-2). El empresario romano garantiza que, a pesar de las dificultades no va a dejar “de pelear” por su entidad, para la que pide "respeto".

Pandalone fue protagonista al término del encuentro, cuando saltó al terreno de juego con evidente intención de protestar al colegiado, lo que evitó uno de sus directivos, Eduardo Ayala, que le retuvo.

El trencilla zamorano se convirtió este sábado en el triste protagonista del partido entre Balona y Villarreal B. Decretó un penalti en el minuto 57 y expulsó al meta local Nacho Miras ignorando que el protagonista de la jugada, el delantero visitante Juan Carlos Arana, había cometido falta sobre el defensa local Jesús Muñoz en el arranque de la acción. La jugada dio pie al 1-1 y después, con uno más, el filial grogueta lograría el segundo tanto y el trencilla expulsaría a otro jugador local, Víctor Mena, con el consiguiente perjuicio para el equipo de La Línea de cara al duelo del próximo domingo (17:00, en directo por Footters) en Andorra.

“Desilusionado por lo que pasó... alguien tiene la posibilidad de desilusionar a la gente”, comienza el mandatario balono su reflexión en su perfil de Facebook. “Hoy para todos los balonos era un día especial, con muchas ganas de ver un buen partido de fútbol. Muchos de nosotros no hemos dormir por los nervios. Porque sí, aquí tenemos muchísima pasión por nuestro equipo y a lo mejor hemos soñado de estar una noche líderes”.

“Empezamos muy bien, el equipo daba la cara, probablemente si metemos el 2-0 hubiese sido otra historia pero eso es el fútbol y puedes acertar y alguna vez fallar… hasta ahí todo bien!!!”, detalla el empresario romano.

“Luego entra en su show personal, arruinando completamente un partido de fútbol sin pensar que aquí está mucha gente que lo da todo por uno escudo y hacemos mucho sacrificio para salir adelante”, dice en clara referencia al colegiado.

“Pero tiene el poder de ser arrogante y evitar el diálogo con todos, sabiendo que durante noventa minutos puede hacer lo que le da la gana”, se queja.

“Desde que estoy aquí han pasado muchas y nunca me voy a rendir … tampoco ahora un tío que ni sé de dónde me vas quitar la gana de pelar por mi gente”, garantiza. “Porque si un mensaje tengo por los balonos es que aquí no tienen que respetar .. y garantizo que voy a pelear por ese escudo hasta la muerte”.

“Y nadie y digo nadie vas acabar con nosotros… ni un tío que se siente el dueño del mundo durante noventa minutos… Con el Alcoyano vamos a demostrar lo que significa la Balona para los linenses”, finaliza, no sin reiterar la petición de “respeto” para el club que comanda.