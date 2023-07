Miguel Cera: llega a la Balona un tipo "implicado y responsable"

Miguel Cera, el primer fichaje de la Real Balompédica 2023-24, rebosa ilusión. Desde su residencia en su Huelva natal y con la inestimable ayuda de su pareja busca domicilio en La Línea para viajar y empaparse cuanto antes del ambiente que rodea a su nuevo equipo, del que ya sabe que parte con el objetivo de retornar a la Primera Federación y que tiene una afición tan entregada como exigente.

Cera, que ha firmado en la Balona por una temporada con opción a otra, se foró en la cantera del Sevilla FC, defendió los colores del Recreativo de Huelva, el Calahorra (con el que por cierto en enero de 2020 eliminó de la Copa del Rey al Fuenlabrada de Mere en la tanda de penaltis de la segunda ronda) y el curso pasado en el Coria extremeño de esta misma Segunda Federación.

El lateral, que se desenvuelve como un tipo espabilado, no tarda en lanzar el mensaje de que desde que conoció el interés de la Balona por hacerse con sus servicios descartó “cualquier otra opción”, se muestra reacio a definirse, pero al final cede: “Yo diría que soy un futbolista implicado al cien por cien en su equipo, trabajador y responsable”.

“En cuanto a mis características sobre el césped puedo decir que tengo mucho recorrido”, explica. “Una de mis mayores virtudes es que físicamente soy muy potente y eso trato de reflejarlo en el campo con presencia en el apartado ofensivo".

Después de su paso por el Calahorra en Primera RFEF Miguel Cera, igual porque no supo manejar demasiado bien aquel mercado estival, recaló en el Coria extremeño, con el que ha descendido a Tercera RFEF. “Todos sabemos que el mundo del fútbol da muchas vueltas, pero yo nunca lo entendía como algo negativo, soy de los que piensa que a veces hay que dar un paso atrás para poder dar dos hacia delante y ahora llego a la Balona, un buen sitio para poder hacerlo posible”.

El nuevo jugador balono recuerda que ya ha visitado hasta en tres ocasiones el Municipal (“que yo recuerde solo he ganado una”) y tiene claro donde recala: “Ese es un campo muy complicado para el rival, el público aprieta mucho y eso lo tenemos que rentabilizar esta temporada”.

“Tengo varios amigos que han estado en la Balona, como es el caso de Antonio Romero, que he leído que se puede quedar, Gonzalo Almenara, Juanmi Carrión, Álex Guti o Juan Jesús [Argüez] y todos me han dicho que son la ciudad y el equipo ideal para vivir un buen año y hacer cosas bonitas”, recalca.

Con respecto a su nuevo entrenador, su única relación es haberse enfrentado al Fuenlabrada en Liga y Copa cuando ambos militaban en Primera Federación. “Ya he hablado con él y me ha pedido trabajo, me ha dejado muy claro que el fútbol premia el sacrificio”.

Con respecto a la Segunda Federación, en la que desembarca el equipo de La Línea, pero en la que Cera ya compitió el curso pasado, advierte: “Es una categoría muy jodida. Es muy complicada, porque hay muchos partidos que se resuelven por mínimos detalles. Generalmente hay mucho equilibrio y es difícil tratar de imponer tu filosofía de juego, porque los campos no ayudan y las aficiones aprietan y porque hay muchos clubes con urgencias de estar arriba”.

“Con todo, yo creo que la Balona es un equipo que se merece estar en una categoría superior y entre todos vamos a empujar por devolverla a esa categoría”, recalca el zaguero onubense. “Tenemos que ser humildes e ir partido a partido, pero al mismo tiempo marcarse objetivos ambiciosos y pensar en grande”.

“De verdad que estoy muy ilusionado y con la idea de que la próxima temporada podamos decir que la Balona está en Primera Federación”, se despide.