El Don Benito-Balona del sábado, televisado por Footters

Los aficionados de la Real Balompédica tendrán la oportunidad de seguir disfrutando de su equipo en el último encuentro de 2018, el que los albinegros disputan el próximo sábado (18:00) en Don Benito. Una vez más los hinchas albinegros tendrán acceso a las imágenes del choque a través de la Plataforma de streaming Footters por el módico precio de 2,99 euros.

La Balona defenderá el sábado su derecho a finalizar el año en la zona noble. Lo particular de la fecha y la distancia propiciará que sean solo unos pocos los que acompañen al equipo de Jordi Roger hasta Extremadura, pero los balonos volverán a disfrutar de la posibilidad de ver a su equipo gracias a la decidida apuesta de Footters por dar visibilidad al fútbol más allá de la Primera y Segunda división.

Uno de los fundadores de esta empresa, Julio Fariñas, acudió el pasado domingo al Municipal para presenciar el encuentro que disputaron Balona y Recreativo de Granada. La directiva que encabeza Raffaele Pandalone le hizo entrega de un cartel enmarcado del encuentro, ya que en el mismo aparecía el propio Fariñas celebrando un gol durante su etapa como futbolista del equipo de La Línea.

Al término del choque, rodeado de su familia y visiblemente emocionado Fariñas expresó su agradecimiento tanto al club como a la que un día fue su afición.

“Fue un día inolvidable por el cariño que me mostró toda la gente y especialmente porque me valoran más como persona que como futbolista y para mí eso no tiene precio”, dijo. “Ojalá esta Balona llegue lo más lejos posible”.

Julio Fariñas, que se desenvolvía como lateral zurdo, defendió también los colores de la Unión Deportiva Los Barrios.