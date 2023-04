Docampo: "Tuvimos varias jugadas desgraciadas que no entraron y otra en la que la Balona hizo su gol"

Eduardo Docampo, entrenador de la Cultural, afirmó tras el empate que su equipo cedió ante la Balompédica que los leoneses tenían "que haber hecho el dos-cero” en las ocasiones de que dispusieron y calificó de “jugada desgraciada” la que dio origen al tanto del equipo de La Línea, obra de Yassin Fekir, a diez minutos del final.

“Empezamos bien, con el balón, tuvimos algún acercamiento, el control del juego, ocasiones... tras el descanso seguimos con ese control, metemos el gol y ése fue para mí el momento clave porque después de ponernos por delante teníamos que haber hecho algún otro, habernos puesto con dos-cero y haber terminado el partido más tranquilos”, analizó el preparador local. “Hubo varias jugadas desgraciadas de esas que no entran y en otra desgraciada pues hemos recibido”.

El preparador local eludió valorar las críticas de la afición al palco. “Me gustaría hablar más del juego y menos de la afición. La grada siempre tiene razón”, replicó a los medios locales.

Sobre el goleador del partido, Niko Obolskii, que suma tres goles en las últimas cuatro jornadas, señaló: "Está en un momento dulce, pero me hubiera gustado que metiese la de la primera parte, la que tuvo delante del portero, porque eso es de jugadores que marcan la diferencia”.

“Está haciendo un trabajo bueno y con goles, antes el trabajo también era bueno, pero sin goles”, recalcó.

Con este nuevo tropiezo la Cultural se coloca a cinco puntos del descenso y con una sola victoria en 13 partidos, una coyuntura que Docampo señala que no ha vivido como primer entrenador, “pero sí como ayudante”. “Perder se lleva mal porque todos queremos ganar, no hay nadie en este club que quiera perder”, añadió.

Sobre los pocos minutos de Medina insistió de nuevo en que el dolor crónico de su fascitis plantar. “Le da pinchazos cada vez que posa el pie; nadie sabemos el dolor que está sufriendo. A pesar de ello, nunca me dice que no lo ponga y no se pierde un entrenamiento. Es un profesional como la copa de un pino”, reivindicó.

Y es que en este partido Docampo sí apostó por la doble punta ya con el partido en empate, una alternativa que no ha usado en toda la temporada. “Intentamos encontrar el balón entre la dos líenas para atacar la última con ventaja y para eso necesitamos jugadores como Blesa, Solís o Presa”, dijo.