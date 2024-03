Balona, siquiera sea por amor propio

La Real Balompédica Linense con menos crédito de su entorno en años acude este sábado (16:00, en directo por Sevilla FC TV) a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros para medirse al líder del grupo IV de la Segunda Federación. Los albinegros, que casi miran más hacia abajo que hacia la zona noble, quieren acallar las críticas con la gesta que supondría ser el primero en vencer en el campo del Sevilla Atlético. Pepe Greciano y Dani Santafé son bajas por sanción y Santi Jara, lesionado a mediados de diciembre, sigue sin recuperarse. Vuelve João Pedro. En el once, la duda de si Fernández Rivadulla repetirá su dibujo sin nueve puro.

Una victoria en las últimas nueve jornadas. Seis partidos sin vencer, en los que ha sumado cuatro puntos de 18 posibles. Dos derrotas y cero goles a favor en los dos últimos desplazamientos. Una afición desencantada que incluso recela de las opciones de permanencia de un equipo que fue construido para estar arriba. Con esta tarjeta de visita acude la Balona a la pugna con el líder... al que ya derrotó en la primera vuelta, lo que le convierte en el último equipo que ha conseguido derrotarle. Ése es el único dato al que tienen los albinegros para agarrarse y confiar en un inesperado zarpazo que igual no le daba para alcanzar los objetivos, pero al menos sí para tranquilizar las aguas durante la Semana Santa. Siquiera sea por aquello de tengamos la fiesta en paz.

Ficha técnica Sevilla Atlético: Alberto Flores; Darío, Ramón Martínez, Xavi Sintes, Oso; Manu Bueno, Lulo, Capi, Zarzana, Musa y Mateo. Real Balompédica: Facundo Ackerman; Miguel Cera, Diego Jiménez, Sergi Monteverde, Nani; Antonio Romero (Adri Peral), Javi Pérez (Adri Peral), Moi Parra (Nando Copete), Pitu, Fran Carbiá y João Pedro. Árbitro: Héctor Bouzas Laconti (Las Palmas de Gran Canarias). Ésta es su tercera andadura en Segunda RFEF. No ha dirigido un solo encuentro a la Balona. Al Sevilla Atlético, su victoria 1-0 sobre el Cartagena B del presente curso. Hora: 16:00 (Vigésimo octava jornada del grupo IV de la Segunda Federación. En directo por Sevilla FC TV). Estadio: Jesús Navas, de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, en la carretera de Utrera, en Sevilla. Precedentes: La Balona ha visitado 25 veces al filial sevillista (con diferentes denominaciones) en Segunda B, Tercera y Copa. El balance es de tres victorias albinegras (la última en febrero de 2014), diez empates y doce triunfos locales, el más reciente, en el último enfrentamiento en terreno nervionense, en enero de 2022 (1-0 con gol de Kike Salas)

Los de La Línea concurren al duelo con las bajas por sanción de Pepe Greciano y de Dani Santafé, que además arrastra algunos problemas físicos, y la de Santi Jara, que ya ha superado los tres meses en el dique seco. Una situación que, inevitablemente, recuerda a la que se produjo con el algecireño Álex Guti (ahora en el Atlético Sanluqueño) la pasada andadura. A esas ausencias hay que sumar la de Víctor Olmo, que dijo adiós a la temporada en diciembre por culpa de la rotura de los ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

La gran duda es si Antonio Fernández Rivadulla volverá a apostar por un equipo sin nueve puro. En ese caso João Pedro, que ya desempeñó esa función la temporada pasada con acierto y que reaparecer después de un partido de inhabilitación, se perfila como máximo candidato. En caso de que el míster optase por esa fórmula no sería nada extraño que Moi Parra formase parte del equipo inicial. Si opta por un centrodelantero al uso, Nando Copete, que ha trabajado bien durante la semana, parece tener más papeletas que Aridane Santana.

El partido tiene connotaciones especiales para gente como Miguel Cera, Adri Peral o Antonio Romero, quienes regresan a la que un día fue su casa.

Fernández Rivadulla lo tiene claro: “Vamos a un campo donde nadie ha ganado pero es un rival de nuestra categoría y si queremos sacar los tres puntos tenemos que hacer un partido correcto tácticamente y tener ese acierto con balón”.

“Hemos trabajado durante la semana para hacer un partido muy serio, en el que no cometamos errores y que no podamos achacarnos nada a nivel colectivo e individual”, añadió. “Nuestras bazas pasan por ser un equipo ordenado y el plan de partido es uno donde no nos podemos esconder y sí ser valientes para ser mejores que el rival”.

El preparador gallego, que sigue mostrándose a muerte con sus hombres (“es una plantilla muy honesta, no escatima en ningún esfuerzo”) pide a la plantilla que afronte “con orgullo” el partido en el Jesús Navas.