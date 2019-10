Franco confía en que la visera del Municipal esté acabada en enero

El alcalde de La Línea, Juan Franco, anunció este jueves que el Ayuntamiento firmó el pasado viernes el contrato para que sea redactada y ejecutada la nueva visera del estadio Municipal, en el que juega sus partidos la Real Balompédica Linense. El jefe del gobierno local fijó la inversión en unos 160.000 euros y, sin comprometerse, deslizó que confía que para el mes de enero de 2020 la grada de Tribuna vuelva a estar cubierta.

En el transcurso de una rueda de prensa conjunta con Javier Vidal, concejal de Deportes, para hablar de inversiones en instalaciones deportivas, Juan Franco dijo: “El pasado viernes se firmó el contrato de redacción de proyecto y ejecución de obra por valor de unos 160.000 euros y por lo tanto la empresa se encuentra ya redactando el proyecto”.

La grada de Tribuna del estadio Municipal se encuentra descubierta desde que el voladizo fue derribado en los meses de enero y febrero del presente año después de que un informe de los técnicos municipales alertase en diciembre del peligro de desplome de cascotes y solicitase que fuese demolido, lo que obligó a colocar una grada supletoria y a que se utilizase solo la parte inferior de dicha parte del estadio

“La solución constructiva que en principio se planteaba era de un determinado tipo de chapa, pero por las conversaciones que hemos mantenido se están estudiando otras posibilidades sobre las que hay que tener mucha cautela pero lo cierto es que yo espero, confío y deseo que tengamos la visera lo más pronto posible... entre otras muchas cosas porque yo soy usuario de la grada de tribuna”, explicó el primer edil, que de momento descarta que se realicen mejoras en el aparcamiento anexo a la Preferencia del Municipal. “Ese dinero es mejor invertirlo en los campos de fútbol de la Ciudad Deportiva”, sostuvo.

“No me quiero comprometer pero es posible que para comienzos del mes de enero ya esté la grada cubierta” explicó Franco, que recordó que el “objetivo es que esa visera sea reutilizada” cuando se construya el nuevo estadio, cuya ubicación queda fijada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está siendo expuesto en estas semanas. “No queremos que sea una inversión a fondo perdido”.

El alcalde linense recalcó que ya hay empresas que se han interesado en invertir en un nuevo estadio y un nuevo pabellón “con la posibilidad de poder explotar los bajos comerciales” que permitiría al inversor rentabilizar su operación.

Javier Vidal por su parte aclaró que el nuevo estadio no contará con pistas de atletismo alrededor del terreno de juego y que por ese motivo “se está trabajando” para encontrar ubicación a un recinto dedicado exclusivamente a la práctica de este deporte.