La Balona, decidida a quedarse con Danilo

La Real Balompédica tiene decidido que el delantero uruguayo Danilo Cóccaro, que desde el pasado domingo se entrena a prueba con los albinegros, forme parte de la plantilla lo que resta de temporada. El punta no solo reúne el perfil que perseguían los albinegros, sino que, como él mismo confesó nada más aterrizar, ya estuvo a punto de venir a La Línea el pasado verano. El cuerpo técnico se pronunciará sobre esta incorporación, en principio, el próximo fin de semana.

Salvo sorpresa mayúscula Danilo Cóccaro se va a convertir en el segundo [y en principio último] fichaje de invierno de la Balona, que ya inscribió al centrocampista navarro Tarsi Aguado, quien debutó el pasado domingo en el partido que enfrentó a los albinegros con el Cartagena en el Municipal.

Danilo llegó a prueba pero tanto en el entrenamiento del domingo, a pesar de que apenas hacía unas horas que estaba en España, como en el de ayer empezó a demostrar que reúne las condiciones que busca la Balompédica.

Los efectos de la ausencia de Gastón ante el Cartegana ponen de manifiesto la necesidad de un fichaje

Por si fuera poco la ausencia de Gastón Cellerino en el partido del pasado domingo frente al Cartagena pasó factura a los de Jordi Roger, que no cuenta en el plantel con otro futbolista de sus características. Y el uruguayo es, como poco, similar. En el club entienden que no es cuestión de descartar su incorporación y que el mercado no ofrezca luego otra alternativa válida.

El fichaje de Danilo depende en buena medida de cuál sea su estado de forma después de haberse mantenido inactivo desde que el pasado mes de noviembre finalizó el torneo Clausura de Uruguay, en el que compitió con el Progreso.

Para comprobar tanto su condición física como su capacidad la Balona tiene organizado un partido amistoso este jueves en el Santa María Polo Club, en el que el equipo albinegro se enfrentará al Emmen holandés. Un duelo que, por cierto, que estaba previsto que arrancase a las 10:00, pero que ha atrasado su comienzo desde a las 11:00 por acuerdo entre ambos clubes.

Ese compromiso servirá para también para que los menos habituales disfruten de minutos y para que los canteranos que se entrenan con el primer equipo tengan una nueva experiencia en competición, como ya sucedió en el amistoso