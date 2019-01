La Balona firma al lateral derecho Carlos Expósito

La Real Balompédica Linense ha hecho oficial este sábado la incorporación del lateral derecho Carlos Expósito. El interés de los albinegros por hacerse con los servicios de este futbolista fue desvelado el viernes por el prestigioso periodista Ángel García a través de su cuenta de Twitter, en una información de la que se hizo eco este periódico.

Carlos Expósito Verdejo (Madrid, 11 de julio de 1991) se forjó en la cantera del Real Madrid, en las que estuvo desde benjamín al ahora desaparecido equipo C. En la 2011-12 salió del club blanco para jugar durante dos temporadas en Segunda A con el Alcorcón. En la primera campaña disputó 23 partidos (15 como titular) y participó de la fase de ascenso a Primera división y en la segunda una lesión de rodilla se cruzó en su camino y su participación fue testimonial.

Después de aquello ha disputado siete temporadas en Segunda B, con Levante B, Cacereño y Marbella (con el que se midió a la Balona), en estos dos últimos cedido por el Recre en la misma temporada, y tres andaduras en el Toledo.

Comenzó la presente andadura en el Atlético Baleares, cuarto clasificado del grupo III, con el que ha disputado diez partidos (seis como titular). El conjunto insular le comunicó el pasado jueves que dejaba de contar con sus servicios y este sábado ya ha cerrado el acuerdo con el equipo de La Línea.

Carlos Expósito, que confía en llegar el próximo martes a La Línea e incorporarse el miércoles a los entrenamientos del grupo, explica que nada más desvincularse del Atlético Baleares su representante le habló del interés de la Balona. “Fue la primera que preguntó, era una opción que me gustaba, el contrato me cuadraba y casi ni me lo pensé, de inmediato dije que sí”.

“No conozco a nadie de la plantilla, pero me dicen que es un vestuario muy receptivo”, asegura el lateral. “Del míster me han hablado muy bien, pero tampoco le conozco personalmente”.

“Llevo muchos años en Segunda B y conozco la categoría y la Balona es reconocida por ser un club ambicioso, que siempre quiere estar arriba y muy solvente en los pagos, así que resulta atractivo para cualquier futbolista”, puntualiza.

Carlos Expósito se define como “un lateral al que le gusta jugar, subir bastante la banda, con un fondo físico que le permite desdoblarse en ataque, pero sin olvidar que hay que defender”.

El zaguero asegura que llega dispuesto a “darlo todo por el equipo” a ponerse a disposición del preparador para que éste pueda contar con él “desde el primer día” y elude hablar de la competencia interna.

“Cuando firmo con un equipo es porque me han visto y me quieren y yo trato siempre de responder a esa confianza con mi rendimiento, no pienso mucho en quiénes serán mis compañeros sino en dar lo mejor de mí mismo”, recalca.