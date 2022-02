Romerito: "Estoy segurísimo de que vamos a remontar"

Muy sereno, pero en absoluto ajeno a todo lo que sucede a su alrededor. Enfundado aún en la ropa con la que dirigió el entrenamiento. Sin esquivar ni torcer el gesto ante una sola de las preguntas en una charla -porque parecía más eso que una entrevista- que tiene lugar al amparo de ese ambiente de complicidad que proporciona la sala de prensa Francis Negrón cuando se queda casi desierta y solo la ocupan el que plantea las preguntas y el que las responde. El entrenador de la Real Balompédica, Antonio Ruiz Romerito, afronta la que para muchos es la semana de su ultimátum sin obsesionarse con una posible destitución (“lo que tenga que suceder, sucederá”) pero con un convencimiento, que además transmite, de que esa situación no llegará a producirse: "Estoy segurísimo de que vamos a remontar y que vamos a ganar en Cornellá".

-La fría estadística dice que la Balona ha ganado un partido de diez. En estas doce semanas, porque hubo dos sin competición, ¿alguna vez se ha dicho a sí mismo esto se nos está escapando de las manos?

-No, nosotros no pensamos eso. Y yo menos. Sabemos el trabajo que realizamos. Ya dije en su día que si acabábamos la primera vuelta con 28 puntos supondría una muy buena nota el equipo. Es verdad que ahora nos está costando hacer goles y ganar partidos. Pero vaya, ya que hablamos de estadística, en la segunda vuelta tenemos una derrota y tres empates. Estamos tranquilos, sabemos los rivales y los presupuestos a los que nos estamos enfrentando. Es que estamos a tres puntos del quinto y esto parece una catástrofe. Hay grandes equipos que están abajo. A mí me gustaría que a veces se fuera más objetivo, más coherente. Parece que el Algeciras está haciendo un pedazo de campaña y resulta que tiene un punto más que nosotros.

-En su primer entrenamiento al frente de la Balona dijo aquella frase, en plan Romerito en estado puro: “El que no meta el pie conmigo no juega”. Da la sensación de que el equipo ha perdido actitud, intensidad. ¿Ha sido usted infiel a sí mismo en algún momento?

-En absoluto. Nosotros trabajamos la presión alta, lo que pasa es que los rivales te estudian y te juegan más directo, no asumen riesgos...

-¿De verdad que tiene usted la sensación de que la Balona juega con la misma intensidad ahora que frente al Castilla o el Albacete?

-Si, yo sí. Lo que pasa es que ahora no metemos gol y no ganamos. Ésa es la verdadera diferencia con la primera vuelta. No creo que los jugadores no vayan con intensidad. Y lo estudio ¿eh? Que veo cada partido dos y tres veces. La cuestión es que cuando hacemos la transición ofensiva nos falta el último pase, con el que podríamos generar mucho más. La última toma de decisión no está siendo la correcta y mejorar eso es muy complicado.

-Cuando usted llega a la Balona disfruta de una ventaja que no suele tener ningún técnico: ya tiene al publico de su parte, porque la afición le tiene el respeto que se ganó en el terreno de juego. Cuando una hinchada que le quiere tanto le abronca como el domingo... ¿es porque se lo merece? ¿Cómo se sintió?

-No es que crea que me lo merezca o me lo deje de merecer. Esto va en función de los resultados. A ellos le duele que su equipo no gane en casa y que fuera nos cueste. Y eso siempre que no me falten el respeto lo voy a respetar. Puedo soportar muchísimas cosas y además lo veo normal, porque quieren ver ganar a la Balona. ¿Dolerme? Es que veo que el cuerpo técnico, la plantilla, los aficionados y yo mismo sufrimos... pues claro que duele, porque somos personas. Al final lo pagas con quien no debes. Un entrenador también tiene sentimientos y en mi caso yo estoy muy identificado con este club, fui jugador e hicimos un magnífico año. Esta temporada también lo estábamos haciendo, pero es verdad que se nos ha complicado en las últimas semanas, pero es que si se analiza la competición a casi todo el mundo le está costando mucho más ganar.

-El detonante de su bronca el domingo fue el cambio de Antoñito por Iván Martín. ¿Puede estar el entrenador sobreexponiendo a Gerard Oliva? ¿Y por qué Antoñito?

-No, no estoy sobreexponiendo a Gerard. Nada de eso. Iván viene de una lesión, Toledano ha estado mucho tiempo sin competir...Es verdad que el cambio podría haber sido el de Gerard, pero nosotros buscábamos más gente en el área. Si llego a cambiar a Gerard y acabamos también cero a cero me hubiesen dicho que no habíamos ido por el partido. Otra cosa es que no lográsemos ganar.

-Pero es que da la sensación de que Antoñito casi nunca termina los partidos. Como si fuese algo programado.

-No es así, no hay ningún motivo. Él trabaja mucho y acumula muchísimo cansancio y ahora hay gente para tratar de cambiar e ir abiertamente a por los partidos. No hay que olvidar que los cinco cambios ante el Costa Brava fueron todos ofensivos, porque queríamos ganar. Que eso no se dice.

-¿Ha tomado alguna decisión por pura cabezonería?

-¿Yo? Que va, no hago nada por cabezonería. Lo estudio tomo muchísimo, el rival, el campo, como veo a nuestros jugadores. No hay nada de eso.

-Puede parecer una contradicción, pero ¿os puede haber perjudicado (entre comillas) vuestra primera vuelta? Igual hay gente a la que ahora le cuesta asumir que lo mismo ésta es la verdadera realidad de la Balona o se le parece bastante.

-Yo lo vengo repitiendo, la temporada es muy larga. Sorprendes al principio, pero las segunda vueltas son muy complicadas. Lo que pasa es que estoy seguro, seguro no, segurísimo, de que vamos a remontar y que vamos a ganar partidos. Y el primero va a ser el viernes en Cornellá, aunque sé que es un campo difícil. Todos tenemos que dar un poquito más para poder sumar de tres en tres. Hay que hacer en el campo lo que ensayamos durante la semana. Pero lo vamos a hacer y vamos a ganar, porque nos lo merecemos por trabajo. Los jugadores se lo merecen. Están entrenado como animales.

"No hay problemas con la condición física, los jugadores corren hasta el minuto 90"

-Decía antes que no cree que el equipo haya perdido intensidad, pero desde fuera se antoja que pudiese haber algún problema con la condición física.

-No lo creo, sinceramente. Tú sabes cómo funciona esto: no se gana y lo primero que se mira es la preparación física. No es el motivo, porque los jugadores corren hasta el minuto 90.

-Venga, la misma pregunta pero de otra manera. ¿Tienen la Balona la misma chispa que antes?

-(Sonríe antes de contestar) No voy a negar que igual pueden tener un pelín menos de chispa, pero igual es porque es la fase que toca ahora mismo. Hay que llegar a los últimos diez partidos lo más frescos posible. Pero claro, mientras tanto hay que ganar puntos.

"Más preocupado que estoy yo con el asunto de las lesiones es imposible, hay que mejorar en ese apartado"

-Hay un asunto paralelo que no depende del entrenador, pero en el que sí es el principal afectado. No es una verdad absoluta sino una exageración, pero muchas veces da la sensación de que la Balona es el equipo en el que más futbolistas se lesiona y en el que tardan más en reponerse.

-Ahí no puedo entrar. Más preocupado que he estado yo por este asunto durante todo el año, es imposible. Es verdad que la estructura hay que mejorarla si queremos ser un club consolidado en Primera RFEF. Nos hemos reunido varias veces para ver cuál es el problema y de verdad que es muy complicado.

-¿A qué conclusión llegaron?

-No tenemos un readaptador específico en el club, porque económicamente es inviable, pero igual es un factor que sí influye.

-Al final el que lo paga es el entrenador, que es al que echan cuando no se gana.

-Ya. Yo lo estoy pagando ahora, imagino que Calderón la temporada pasada. Cuando el club crezca un poco más y se constituya en Sociedad Anónima Deportiva tendrá que mejorar este apartado, porque es importante. Esta temporada hemos sufrido muchísimas lesiones, es verdad. Tampoco hemos tenido suerte, porque por ejemplo Koroma se ha lesionado dos veces con su selección. Les pasa a Madrid o Barcelona que tienen los mejores medios... hay muchos factores que incluso se nos escapan.

-Cambiando radicalmente de asunto. La Balompédica estaba quinta. Muy por encima de las expectativas. Cambia ocho jugadores en el mercado de invierno y ahora es cuando no gana. La verdad es que parecía que la plantilla había mejorado...

-... y ha mejorado (interrumpe). Pero también hay que comprender que vienen futbolistas que no estaban jugando, que necesitan adaptarse...

-Ya ya, pero ocho cambios en diciembre y más en un equipo que estaba quinto ¿no son muchos?

-Bueno, algunos estaban condicionados como el de Bandaogo, que se fue traspasado [al Betis]. Teníamos la oportunidad de contar con un tercer portero, Toledano vino porque es de La Línea y es una apuesta a más largo plazo. Lo que sí creo es que se ha firmado un recambio donde lo necesitábamos como era el central y los dos laterales, además del relevo de Abdoul [en referencia a Sergi Monteverde]

-Y la pregunta que se hace todo el mundo: ante la falta de gol ¿se planteó en algún momento traer un delantero?

-A ver, hubo un planteamiento, pero es que es muy difícil firmar un delantero en invierno. Cuesta mucho dinero. Y la opción de sacarlo de un club en el que no está jugando... lo mismo no se adapta, no funciona. El mercado de enero en general es complicado.

-Usted ha sido futbolista hasta en Primera. ¿Se le pudo ir el viernes un poco la mano señalando a Dorrio y Masllorens?

-Lo que pasa es que yo no lo veo como lo habéis visto vosotros. Yo lo que digo es que tienen que dar un paso adelante. Masllorens tiene que ganar en carácter. Hemos hablado con él, queremos recuperarle, porque aporta. De hecho el domingo hizo un buen partido. Dorrio también tiene que apretar porque hay dos y tres jugadores en banda y tiene que dar un paso adelante. Como sucede con Víctor Mena, que ya se ha perdido un partido. Koroma necesita más físico, porque lleva solo dos semanas entrenando y le damos minutos porque le necesitamos, aporta cosas diferentes. Eso no es señalar a nadie, es pedir un esfuerzo. La competencia aumenta el rendimiento.

-¿Qué se puede hacer en solo cuatro días para cambiar la dinámica del equipo?

-Trabajar.

-Es que eso es muy abstracto.

-Desde el martes venimos repitiendo que hay que ser intensos, estudiando al rival... Es verdad que es una semana corta, pero trataremos de adaptarnos al césped sintético. Nosotros preparamos todos los partidos. A mí lo que me mosquea es cuando preparamos algo y luego no lo llevamos a cabo.

-Si no fallan las cuentas han caído 12 entrenadores en el grupo II de Primera RFEF, que cada vez se parece más a la Segunda división en el sentido de que todo el mundo tiene urgencias y además todas las semanas. Aquello de las barbas de mi vecino. ¿Se ha planteado Romerito 'el siguiente puedo ser yo'?

-Es que esto es fútbol. No vivo con esa presión. Esto es así. Si tiene que suceder, sucederá pero también te digo que me iría con la cabeza bien alta. Hemos sacado rendimiento cuanto menos gente hemos tenido aunque ahora es verdad que ahora nos está costando ganar. Los entrenadores estamos siempre en el límite del barranco y somos los primeros en caer, pero ahora mismo estamos dentro de los objetivos. Yo lo que tengo que hacer ahora es pensar en el Cornellá, no dejarme distraer.

-Su relación con el presidente, Raffaele Pandalone, ¿se ha deteriorado durante la competición?

-No. Para nada. Sigo igual. Hablamos bastante. Pero es lo que estamos comentando, los resultados afectan a todo el mundo y al presidente más porque es el que pone el dinero. Pero no, no hemos tenido problemas, de verdad. Yo estoy súper contento con el club y con el equipo que se ha montado.

-Ha terminado la entrevista y no ha salido a la palestra el asunto de la Copa...

-Yo sé cómo piensas, pero igual si hubiésemos apostado por la Copa no tendríamos 32 puntos. Es que eso no se sabe. A toro pasado es muy fácil opinar. Y además nosotros le disputamos el partido al Córdoba y pudimos empatar.