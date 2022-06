El fútbol, la música, el periodismo y el toreo lloran al linense Eduardo Mena

La Línea ha sido testigo este jueves del último adiós al exbalono Eduardo Mena, conocido a nivel nacional por su relación como entrenador personal en Almería durante las tres últimas décadas de numerosas caras conocidas, lo que le valió el sobrenombre del coach de los famosos. Muchos de ellos han expresado su pesar por su repentina desaparición a través de las redes sociales.

El periodista de Canal Sur Ángel Acién, señala: "Te has ido como has vivido, luchando hasta el final. Ese corazón inmenso se ha parado. Y el mío se ha roto. La vida te regala hermanos que no tienen tu sangre y dan la suya, sin dudarlo, por ti, para protegerte".

"Siempre has huido del yo. Ni egoísmo ni vanidad. Generosidad sin límites. Nobleza infinita. Generosidad humana como no he visto igual. Te vamos a llorar muchos", agrega.

“Este no es un día triste que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos! Más bien es un día que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha aparecido con una parte importante menos”, escribe, por su parte, David Bisbal.

“Sé que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. ¡Todo! Dios no puedo hablar, solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté”, añade el cantante.

“Hoy es uno de esos días difíciles por tener que despedir a mi gran amigo y preparador físico Eduardo Mena, estuvo siempre en mis momentos más difícil y siempre se ocupo de mi preparación física, muchos años de amistad pero fue un pilar fundamental para mi después de mi percance en Zaragoza”, escribe el torero Juan José Padilla.

“Fue y será alguien especialmente querido por mí y mi familia. Siento profundamente no poder estar contigo para darnos nuestro último gran adiós pero ten por seguro que siempre estarás en el recuerdo y corazón tanto mío, como el de mi familia de la cual fuiste uno más, gran amigo.

"Espero que allí donde estés, sigas cuidando de todos nosotros cómo has hecho siempre, que Dios te tenga en la gloria y descansa en paz”, añade el diestro.

También se suceden los mensajes de quienes fueron sus compañeros tanto en la Real Balompédica como en su equipo de veteranos, el Plasencia, el Poli Ejido o la cantera del Sevilla.

Entre los albinegros destaca el recuerdo de quien fuera presidente, Manuel Monteagud, o la de su excompañeo Chuti Andrades, que compartió con él buena parte de los inicios de su carrera: “Una gran pérdida se va un gran profesional y más grande como persona. Recuerdo nuestros inicios en la Unión, en la Balona, en todas las categorías juveniles. Siempre animando con una sonrisa. En fin descanse en paz amigo. Todos te echaremos mucho de menos. Siempre estarás en nuestros corazones. Q❤️❤️ue Dios te tenga en el tercer anillo, con otros compañeros que se fueron”, escribe el exfutbolista linense, que defendió entre otros los colores de Sevilla y Real Oviedo.

Otro exalbinegro, Manolo Cano, señala: “La vida te separa de nuestro lado; todos los que te conocíamos nos quedamos con un gran vacío en el alma. No puedo entender cómo alguien con tantas ilusiones, bondad y un gran ser humano puede irse así, de repente, cuando había tantas cosas por delante que te faltaban por vivir”.

“No quiero recordarte triste, porque sé que eso no te gustaría. Intentaré recordarte con tu sonrisa, con tu alegría; intentaré recordar siempre esa felicidad que nos transmitías. Parece que estabas enfermo de amor y felicidad. Nos contagiabas a todos. Te extrañaremos muchísimo. No sé si yo particularmente podré algún día acostumbrarme a tu ausencia”, abunda.