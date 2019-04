El técnico de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, asumió este domingo la situación tras caer derrotado con el CF Talavera, caer por cuarta semana seguida y decir casi adiós a sus opciones de jugar la Copa del Rey la próxima temporada. “Estamos en un bache tremendo. Hicimos una primera vuelta espectacular y ahora somos una mierda. Asumo toda la responsabilidad, que es mía”, expresó.

“Lo intentamos hasta el final, pero fue un quiero y no puedo. Hasta el gol de ellos creo que entramos bien al partido. Habíamos llegado en alguna ocasión, pero en un saque de banda, que se nos torció, nos hicieron el gol y nos entraron las dudas”, expuso. “En la primera parte las otras dos ocasiones que tienen ellos vienen de un saque de banda y de un córner que defendemos mal. A diferencia de la semana pasada en Marbella el equipo quiso. Provocamos, generamos, metimos balones al área... Asumimos riegos porque estuvimos jugando con dos defensas sólo. Javi Montoya nos mantuvo en el partido”, agregó.

“Llevamos tres semanas sin marcar y a la que encajamos perdemos. Esa es la gran diferencia con la primera vuelta. El fútbol es de áreas, antes dominábamos las dos, ahora nos cuesta”, esgrimió.

“Con estos jugadores hicimos una gran primera vuelta, tenemos que analizar y ver porqué estamos haciendo una segunda vuelta tan mala. Tenemos que hacer autocrítica. Los jugadores han reaccionado muy bien esta semana, no tengo nin reproche para ellos. Estábamos muy concienciados”, abundó Roger.

“No fuimos capaces de ver portería, por lo que vuelve a ser una noche gris para nosotros y todos los aficionados. Lo que nos pasa no es una cuestión de trabajar más, es algo anímico. Hay que trabajar el coco. El problema hubieras sido ver a jugadores conformistas, pero no es el caso. Tengo ganas de ganar un puto partido, no de acabar la temporada. Del error se aprende siempre”, finalizó.