La Balona del descenso a Segunda RFEF dejó unas pérdidas de 450.000

La Real Balompédica Linense saldó la temporada 2022-23, la de su descenso a Segunda Federación, con unas pérdidas de alrededor de 450.000 euros, según los cálculos que maneja la entidad. Una cifra incluso superior a la del curso precedente (cuando el déficit fue de 350.000) que demuestra lo complicado que resulta para una entidad como la de La Línea sobrevivir en la tercera categoría del escalafón nacional. A estas alturas el club, que ha ido haciendo frente a pagos del curso 2021-22, presenta un descuadre económico que ronda el medio millón de euros en negativo.

Los aficionados, desde su legítimo derecho, reclamaban al presidente, Raffaele Pandalone, movimientos en el mercado de invierno para reforzar una plantilla que, a la vista está, quedaba muy corta para pelear por la permanencia. Pero las cuentas no daban. El número de abonados (irreal por cuanto se contabilizaba a los más pequeños, que no pagaban), los ingresos por publicidad y taquilla no permitían más inversiones.

En este último apartado, el de la venta de entradas, por ejemplo, la Balona renunció a su segundo medio del club (previsto en principio para el Clásico con el Algeciras) y se vio muy perjudicado por la escasísima (casi testimonial) presencia de aficionados cordobesistas en el duelo del siete de mayo, cuando las previsiones presupuestarias señalaban un masivo desembarco de aficionados blanquiverdes.

Como es obvio, el punto más amplio del capítulo de gastos se refiere a futbolistas, cuerpo técnico y personal de la entidad, a pesar de que había experimentado un recorte con respecto al curso precedente. A pesar de pasar por el vestuario tres entrenadores, el gasto total para la plantilla apenas superaba los 700.000 euros. Entre los números más bajos de todo el grupo I. Basta como ejemplo que el Málaga “lamenta” que el próximo curso “solo” podrá invertir 2,2 millones en ese apartado.

Otros apartados en los que el club se ha visto obligado a realizar importantes desembolsos son los pagos a Seguridad Social (alrededor de 300.000 euros) y desplazamientos (más de 200.000).

De cara a la próxima campaña, sumida de momento en una monumental incógnita, los ingresos previstos en SegundaFederación apenas alcanzan los 600.000 euros. Dicho de otra forma, para poder confeccionar un plantel competitivo el club precisará de nuevo de una aportación externa.