Tete Morente visita el campus de la Balona

Los más de 150 alumnos del III Campus de verano de la Real Balompédica Linense han vivido este viernes una jornada súper especial, ya que ha visitado el campo Virgen del Carmen de La Atunara, donde se desarrolla, el futbolista linense José Antonio Morante Oliva (Tete Morente), que desde el verano de 2020 milita en el Elche CF, en Primera división.

Tete Morente ha vuelto a dar una muestra de la sencillez y la cercanía que le caracterizan. Ha dedicado tiempo a todos los menores, no ha rehusado una pregunta ni una foto y no ha dudado en interrumpir durante unas horas sus vacaciones para poder estar con los niños de La Línea, su ciudad natal, a la que no deja pasar una oportunidad para referirse a ella con orgullo.

Este III Campus de la Balona, que se prolongará hasta el próximo viernes día 8 cuenta con casi una veintena de monitores, encabezados por Juan Mari Sánchez e Ismael Chico, que cuentan entre sus colaboradores con dos miembros del cuerpo técnico de la primera plantilla: Carlos Guerra y Miguel Vega.