Sigue sigue, no pares

La Balompédica de los récords salta este domingo (17:00) al césped de El Prado de Talavera para defender el cuarto puesto conquistado a base de agrandar una lista inacabable de buenos números. Para defender el cuarto puesto. Qué bien suena. Los balonos afrontan el encuentro con los únicos 18 jugadores disponibles, ya que son bajas Ismael Chico y Sana y la plantilla hace tiempo que quedó reducida a veinte efectivos. El técnico asegura que Pablo Santana y Abel Suárez serán sus relevos en el centro del campo.

Cuarenta y nueve días después de encajar su último gol (traducidos en 622 minutos de competición), setenta después de encajar su única derrota (nueve partidos) y con tres victorias consecutivas a su espalda. Ésa es la carta de presentación con la que Balompédica desembarca en un campo con enorme sabor a fútbol, El Prado. Allí le espera un Talavera que se ha venido a menos en el último mes, pero que afronta el encuentro escocido por su derrota hace una semana en ese mismo escenario a manos del Recreativo (2-3).

Los albinegros, como ya hicieron miércoles y jueves, volvieron a ejercitarse este sábado en las instalaciones del Santa María Polo Club, en Sotogrande (San Roque) antes de emprender camino poco después del almuerzo con destino a la ciudad de la cerámica.

Esta última sesión solo sirvió para constatar que tanto Joe como Carrasco, que han arrastrado diferentes problemas físicos en los últimos días de la semana, están totalmente recuperados y están en condiciones de competir.

Como quiera que desde comienzos de semana están confirmadas las ausencias de Ismael Chico, que vio su quinta amarilla ante el Marbella, y Sana, en su caso por una lesión que le impedirá jugar hasta 2019, el técnico no tuvo precisamente que devanarse los sesos para elaborar la lista de viajeros, ya que forman parte de la misma los únicos 18 jugadores disponibles. Entran en la convocatoria Kike Gómez y Rafa Navarro, descartados el pasado domingo.

En cuanto a la alineación, el propio técnico aseguró en rueda de prensa que su intención es que formen el doble pivote –huérfano por las bajas de los dos ausentes– con Pablo Santana y Abel Suárez. En principio se antoja que ésas son las únicas variantes en la alineación inicial, lo que no es de extrañar en un equipo que acumula seis jornadas sin encajar un tanto. No suele ser buena idea alterar más de la cuenta lo que está funcionando bien.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que teniendo en cuenta los problemas de Carrasco y Joe uno de ellos sea relevado por Kibamba en el eje de la zaga.

E incluso, rizando el rizo, que el técnico haya jugado al despiste, incruste a Carrasco en la medular junto a Pablo Santana y el congoleño forme la pareja de centrales con Joe. Pero no dejan de ser especulaciones que ni siquiera se corresponden con el trabajo realizado durante la semana.

El míster se resiste a lamentarse por las ausencias, porque aunque las califica de “importantes” recuerda que su equipo ya fue capaz de salir airoso de la visita al Sanluqueño a pesar de desplazarse sin ninguno de los porteros del primer equipo.

“Para eso están las plantillas y por eso tenemos veinte futbolistas y no once, no soy hombre de buscar excusas”, recalca.

Con respecto al rival, señala: “El Talavera es muy buen equipo y además lo conocemos bien, porque durante toda la temporada nuestros rivales jugaban una semana antes con ellos y veíamos sus partidos”.

“No deberíamos olvidar que hace tres semanas estaba donde estamos nosotros ahora”, dice en referencia la cuarta plaza.

“Es un equipo bien trabajado, difícil, que juega muy bien al fútbol, que domina mucho la parcela ofensiva, con mucha posesión de balón y que se sabe muy bien a la que juega”, concluye