La abonada 401 agradece a Balona y San Roque de Lepe el trato durante su 'susto' del domingo

El encuentro de la vigésimo séptima jornada del grupo IV de la Segunda Federación que el pasado domingo disputaron en el Ciudad de La Línea Real Balompédica y San Roque de Lepe (que finalizó con empate a un tanto) tuvo una protagonista involuntaria, la socia 401 del conjunto de La Línea (Inmaculada) quien sufrió un contratiempo de salud a lo largo de la primera mitad, lo que de acuerdo al nuevo protocolo obligó a detener el juego, que estuvo suspendido durante doce minutos, según refleja en el acta el colegiado murciano Kevin Javier Moreno Muñoz, quien anduvo presto a paralizar la disputa del choque. Inmaculada fue evacuada del recinto e ingresada en el Hospital del SAS. Afortunadamente todo quedó en un susto, pero no quiere dejar pasar la oportunidad de expresar su agradecimiento a los servicios médicos tanto de la propia Balona como del conjunto onubense por el trato que le dispensaron en ese tiempo que, principalmente para ella, pero por extensión para todos los presentes, se hizo interminable.

A pesar de lo aparatoso que resultó el parón del juego y el revuelo que originó en la grada de Tribuna, los análisis posteriores demostraron que la abonada 401 solo sufrió (“gracias a Dios” como ella misma dice) una interrupción involuntaria de la digestión (lo que toda la vida se ha conocido como un corte de digestión) de la que una vez repuesta no han quedado más secuelas que el recuerdo del mal trago.

“No puedo menos que agradecer a los equipos médicos de la Balona y del San Roque de Lepe, la rapidez con la que actuaron. Fue una maravilla”, expresa en un escrito remitido a Europa Sur.

“Igualmente estoy muy agradecida a la Unidad de la UCI y a su cuerpo técnico por su comprensión, amabilidad y su profesionalidad”, añade.

“A pesar del trago que supuso me quedo con todo eso, con la maravillosa labor de la Policía Nacional y con las muestras de cariño de todos los espectadores, que no paraban de ayudarme con palabras de ánimo para infundirme tranquilidad”, abunda.

“Ahora solo necesito recuperarme del todo para seguir apoyando a mi Real Balompédica Linense”, concluye. “Volveréis a verme por el estadio”, garantiza.