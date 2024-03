Juanma Pavón: "Veo a la Balona con ansiedad"

Juanma Pavón, entrenador del San Roque de Lepe, asegura que su equipo afronta “una final” este domingo (17:00) en La Línea ante la Real Balompédica Linense, de la que, sostiene, no tendrá problemas para asegurarse la permanencia en Segunda Federación y a la que vaticina que aún peleará por alcanzar el play-off de ascenso. Pavón desliza que el conjunto albinegro está dando muestras de “ansiedad” en las últimas jornadas y rompe una lanza en favor de Baldomero Hermoso Mere, destituido hace dos semanas por los albinegros.

“Los dos equipos comenzamos con objetivos muy diferentes”, recalca el preparador aurinegro, en declaraciones a Europa Sur. “Es cierto que la Baona no está en la zona que le pertenece por presupuesto, por afición y por todo, pero de ahí a que tenga una situación complicada... Con los puntos que ya tiene no creo que vaya a tener problemas para conseguir la permanencia y sin embargo sí que estoy convencido de que aún tiene opciones de acabar entre los cinco primeros”.

“Conozco bien a la Balona, entre otras cosas porque he coincidido con varios de sus jugadores”, recuerda el míster de los leperos. “He tenido a Javi Pérez, a Sergi Monteverde, a Diego Jiménez, a éste en el Recre en Segunda A cuando era un chiquillo, conozco bastante a Morcillo... por jugadores tiene una plantilla que me gusta muchísimo, pero como equipo en las últimas jornadas la he visto con mucha ansiedad, dando muestras de querer y no poder. Ahora es un poco una incógnita, porque el nuevo entrenador está aún aterrizando”.

“No sé cómo lo afrontarán en La Línea, pero para nosotros, que estamos a cuatro puntos de la permanencia, cada partido es una final, no nos podemos permitir pinchar”, asegura Pavón. “Lo único que me preocupa es mi equipo, que nosotros estemos bien y que seamos conscientes de que nos jugamos muchísimo, nada menos que una permanencia”.

Pavón, que mantiene una estrecha amistad con el expreparador albinegro Mere, del que fue discípulo en el Rácing Portuense entre 2005 y 2007, valora así su destitución en la Balona: “Le conozco hace muchísimos años y creo que los equipos en los que ha estado siempre han dado un buen rendimiento cuando le han dado continuidad. No descubro nada”.

“Yo, como entrenador, tengo que defender a mis compañeros de profesión, sobre todo a Mere, pero no solo porque le conozco, sino porque sé de su honradez y del trabajo que realiza”, asegura Pavón. “A mí particularmente a estas alturas de la temporada dudo mucho que vaya a beneficiar al equipo que le ha destituido, pero yo hablo desde fuera, sin saber lo que se ha cocido dentro, aunque me hubiese parecido justo que le hubiesen dejado acabar la temporada”.

La marcha del San Roque de Lepe está claramente lastrada por su trayectoria fuera de casa, a la que Juanma Pavón confiesa que cuerpo técnico y futbolista han tratado “en numerosas ocasiones de buscar soluciones”.

“En la primera vuelta tanto en casa como fuera nos perjudicó la falta de gol, como quedó demostrado en el partido de la primera vuelta con la Balona, y eso se ha traducido en pocos puntos”, analiza el exfutbolista del Algeciras Club de Fútbol. “En esta segunda vuelta esos números los hemos mejorado, pero es cierto que no es fácil convivir con nuestra situación clasificatoria”.

“Estoy convencido de que nuestro rendimiento, porque siempre competimos, no coincide con nuestra puntuación y sobre todo fuera de casa, que es donde más puntos se nos han escapado”, asume. “Hacemos autocrítica, nos miramos y sabemos que para salvarnos tenemos que puntuar y, si es posible, que sea de tres en tres”.

Pavón resta trascendencia a las bajas con las que su equipo comparecerá en el Ciudad de La Línea. “Los que salgan van a dar la cara, jugarán al doscientos por cien, seguro”.