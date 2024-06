La Balompédica apalabra su preparación física con un 'top'

La Real Balompédica Linense tiene muy avanzadas las negociaciones para que David Chorro se convierta en el preparador físico de la plantilla albinegra de la Segunda Federación la próxima temporada. Dicho así podría parecer una información de menor trascendencia, pero es que el extremeño formó parte del plantel de cuidadores del Real Madrid cuando el equipo blanco conquistó su Décima Champions y ha trabajado también en clubes como Atlético de Madrid, Real Valladolid, Spórting de Gijón o Getafe, en este último, en un proyecto de prevención de lesiones, un apartado que castigó y mucho a los albinegros en la campaña que acaba de finalizar. En caso de producirse, lo que según diversas fuentes es más que probable, un fichaje top con todas las letras.

David Chorro (8-7-1990, Perales del Puerto, Cáceres) obtuvo el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Especialidad Biomecánica en el Alto Rendimiento en Fútbol) en la que tiene un Máster, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (especialidad Alto Rendimiento en Fútbol) y es entrenador de fútbol.

En 2015 José María Ortiz escribía sobre él en El Periódico de Extremadura: “David Chorro ha formado parte del grupo de preparadores físicos de la primera plantilla del Real Madrid, una experiencia al alcance de muy pocos, y más tratándose de alguien tan joven”.

“Y lo ha hecho en una temporada histórica: la de la conquista de la décima Liga de Campeones del club blanco. Cinco especialistas (con el jefe , Giovanni Mauri, tres italianos, el inglés Jack Nayler y el extremeño, el único español del grupo) tienen su pequeña (¿o su gran?) porción de la Copa del Rey y, sobre todo, de la esperadísima Décima”, añadía en referencia a lo sucedido en la campaña 2013-14, cuando comandaba el cuadro técnico el actual preparador blanco, el italiano Carlo Ancelotti.

La Supercopa y la Copa del Rey son otro de los títulos que ha podido levantar en su aún emergente carrera deportiva. Le han cundido los 34 años que cumplirá en el arranque del inminente mes de julio.

“Soy una persona abierta, curiosa por aprender y con mucha iniciativa. Me gusta la gente feliz y con ilusión. Disfruto observando a los demás para aprender de ellos. Creo en el trabajo y en el esfuerzo como las bases del progreso y del éxito”, se presenta el extremeño en su portal web.

“Nada de lo que he conseguido en la vida hubiese sido posible sin mis padres, ellos me dieron lo que espero transmitir algún día a mis hijos, la sensación de que podía ambicionar las estrellas junto con la certeza de que si no las alcanzaba, ellos no me querrían menos por eso. Me ayudaron a entender que caerse forma parte de la vida, y que hay que utilizarlo como motivación para superarse”, recalca.

En 2020 se unía al proyecto de Las Rozas junto a Iván Helguera. En 2022 acudió a Perú para adoctrinar a los preparadores físicos del país y en abril de 2023 Miguel Ángel Portugal le llevó al Guabirá, club de la primera categoría del fútbol boliviano.

La excelente relación personal que mantiene con el nuevo entrenador balono, Miguel Rivera, parece estar a la base de las negociaciones (algunas fuentes dicen que ya cerradas) que mantiene con la Balompédica. De momento lo que no parece discutible es que tanto el propio míster como Mario Galán (director deportivo) e Ismael Chico (secretario técnico) están decididos a poner los pilares para que la marcha del equipo albinegro en la 2024-25 recuerde lo menos posible a la de la campaña precedente.