La Balona se aferra a su vida extra

La Real Balompédica, pero no solo los que están en la caseta, sino la institución, el proyecto, se somete este domingo (17:00, en directo, adquiriendo el acceso a través de Notikomu), a un plebiscito. El partido con un San Roque de Lepe en puestos de descenso en el Ciudad de La Línea se convierte en un duelo sin retorno, porque (si es que aún existen posibilidades) todo lo que no sea un triunfo sobre los aurinegros sonará al punto final de las aspiraciones de los linenses de estar en el play-off de ascenso. Y puede que el comienzo de un vía crucis que aún provoca más angustia. En la peor de las hipótesis va a ser complicado que la hinchada no exteriorice el hartazgo que le está provocando esta singladura. Ya no está Baldomero Hermoso Mere para echarle la culpa. De cara el debut de Fernández Rivadulla en casa vuelven Fran Carbiá y Nando Copete, posiblemente incluso al once. Son bajas seguras Joao Pedro y Santi Jara.

No hay mucho más allá. La Balona, que enlaza tres jornadas sin hacer un solo gol y que ha sumado un triunfo en las últimas ocho jornadas se juega la salud de su supuestamente ambicioso proyecto en 90 minutos. La victoria no garantiza nada, pero al menos amansará las aguas, revueltas y con razón.

Ficha técnica Real Balompédica: Facundo, Nani, Sergi Monteverde, Diego Jiménez, Miguel Cera; Pitu, Javi Pérez, Antonio Romero, Adri Peral (Dani Santafé), Fran Carbiá y Nando Copete. San Roque de Lepe: Gato Romero; Iván Robles, Diaby, Jesús Rueda, Carlos Becken, Sergio García; Fran López, Diego Guti, Camacho; Zaka y Jacobo (Seth Vega). Árbitro: Kevin Javier Moreno Muñoz (Murcia). Será la primera vez que cruce su camino con los albinegros. Al San Roque le juzgó un empate en Ceuta en la 2021-22. Hora: 17:00 (Vigésimo séptima jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikumi). Estadio: Ciudad de La Línea Precedentes: El San Roque de Lepe ha visitado en diez ocasiones en liga a la Balona, cinco en Segunda B y otras tantas en Tercera división. El balance es de siete triunfos locales, dos empates y una victoria onubense, un escandaloso 0-5 en febrero de 1998. El último duelo en el Municipal se celebró en marzo de 2016 y se impusieron los de casa con un tanto de Canario a cuatro minutos del final (1-0).

Todo lo que no sea eso supondrá el adiós tácito a las opciones de ascenso a Primera Federación y, según los resultados, hasta un aviso para que no haya males mayores. Incómodo escenario para el debut ante su público de Fernández Rivadulla que llegó advirtiendo que no pretendía hacer un milagro, pero que, visto lo visto, va a precisar algo parecido a lo de los panes y los peces para salir airoso.

De acuerdo a la norma impuesta por el nuevo técnico, la Balompédica no facilita lista de convocados. La respuesta es que en casa van todos citados. En este caso, incluido el tarifeño Pepe Greciano, que ya ha disfrutado de minutos (pocos) en las dos últimas contiendas. No hay más canteranos. Es incuestionable que vuelve Fran Carbià, una vez cumplida su sanción y que es baja Joao Pedro, inhabilitado por acumulación de amonestaciones.

De acuerdo a las informaciones que maneja Europa Sur Nando Copete regresa a la convocatoria y Morcillo se mantiene en la misma a pesar de que tuvo que ser relevado la pasada semana en Cartagena y a que apenas se ha entrenado con normalidad durante la semana. Todo indica que Santi Jara y Moi Parra no estarán siquiera en el banquillo, pero no deja de ser una hipótesis.

En cuanto al once, si Nando Copete está en condiciones todo indica que relevará a Aridane Santana aunque suponga jugar sin un nueve puro tal y como se concibe generalmente. La duda es si el técnico mantendrá el trivote y en caso de hacerlo, si en él estará Dani Santafé o en su defecto Adri Peral, quien está legitimado para sentirse no precisamente bien tratado, visto su rendimiento cuando ha disfrutado de oportunidades. Sergi Monteverde parece llamado a ser el compañero de Diego Jiménez en el eje de la retaguardia. Pero lo ya escrito, no dejan de ser suposiciones. Tampoco es que el míster disponga de una abanico tan grande de opciones.

Antonio Fernández Rivadulla ya deslizó durante la semana infinidad de elogios para el que fue su equipo, el San Roque de Lepe, no sin antes recordar que “el fútbol no entiende de temas sentimentales” y que dada la situación de los suyos esta vez no le queda otra que pensar solo en la victoria de los albinegros.

“El San Roque de Lepe se reforzó en invierno, cambió su versión, no es el mismo equipo del comienzo de temporada y le debemos un enorme respeto, pero jugamos en casa, no hay excusas y tenemos que ir desde el minuto uno a por el partido con cabeza, sabiendo qué tenemos que hacer para ganar y conseguir que el rival sufra más con nosotros que al contrario”, explica el preparador gallego.