Adrián Hernández: "La Balona es un equipo con mucha calidad y muy asentado"

Adrián Hernández, entrenador del Club Yeclano Deportivo, asegura que su equipo se mide este domingo (18:00) a una Real Balompédica Linense que es “un equipo de mucha calidad y muy asentado” y solicita el apoyo de la hinchada para obtener el triunfo. “Espero que la afición nos eche una mano, porque es imprescindible” dijo en referencia a este encuentro de la tercera jornada del grupo IV de la Segunda Federación.

El técnico local define a su tercer rival del curso, el primer recién descendido con el que se mide esta temporada, como como “un conjunto tipo UCAM o Estepona, de mucha calidad”.

“Es un bloque con muchos jugadores de renombre como Fran Carbià, Santi Jara, Aridane Santana o Joao Pedro y tiene centrales que llevan 300 partidos en la categoría como sucede con Diego Jiménez o Morcillo...”, insiste.

“En resumidas cuentas, es un rival muy asentado con mucha capacidad, calidad y experiencia y que sabe a lo que juega, pudiéndose adaptar a cualquier tipo de superficie”, especifica.

Dada la entidad del rival, el míster solicita el apoyo de su afición. “Espero una Constitución como la de hace dos semanas. Una Constitución que empuje, que nos ayude y que sea el jugador 12, 14 y 15 y nos eche una mano para que nos llevemos los partidos”.

“Todo lo que cada uno podamos sumar con pequeños detalles cuenta y espero eso de La Constitución, que nos echen una mano porque nuestros aficionados son imprescindibles”, abunda.

Sobre los problemas generados por el césped, el míster aseguró que está en mejor estado que “durante toda la pretemporada”

“Está en una situación bastante aceptable, ha mejorado mucho y ha respondido bien a las últimas dos semanas. Va a ser un césped mucho mejor que en los últimos encuentros”, recalca.

El técnico se mostró muy satisfecho con la reacción de sus futbolistas tras la derrota cosechada el pasado domingo ante el filial del Cádiz. “No han echado balones fuera, sino que han mostrado una reacción de responsabilidad”, recalca.

Pese a ello, el técnico advierte que el equipo tiene que corregir “sobre todo la concentración necesaria en los cien minutos que dura el partido y no vender la piel del oso antes de cazarlo”, como entiende que le pasó ante el Mirandilla.

“Ellos mismos me han reconocido que dentro del campo se veían superiores y que tenían la sensación de que íbamos a ganar, y esa relajación te lleva al 1-0 y a un partido totalmente diferente”, especifica.

En su comparecencia ante los medios locales Adrián Hernández también se refirió al posible debut de José Antonio Belmonte Titi, ausente en las dos primeras jornadas como consecuencia de una sanción que arrastraba de la temporada pasada, en la que militó en el Lorca Deportiva. “Llega físicamente mejor, evidentemente falto de ritmo porque solo llevan cuatro semanas con nosotros, pero mejor que antes. Mínimo hacen falta seis semanas para que estén en condiciones, pero ya están disponibles y evidentemente, un poco de Titi es mucho”, garantiza.

Por último, Adrián tuvo palabras para agradecer el gesto de la EDMF Churra, que le ha puesto su nombre (Adrián Hernández ‘Patiya’) a su estadio. “Ha sido conmovedor, una alegría tremenda. Es difícil que te reconozcan siendo tan joven y para mí es muy reconfortante y enriquecedor. Yo creo que premia, más que los resultados, una educación y unos valores que trasladamos al Churra y al barrio. Me reconforta que me lo reconozca mi gente, me ha emocionado mucho.”