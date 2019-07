El exbalono Sana ficha por el Pontevedra

El exjugador de la Real Balompédica Linense Sana N’Diaye firmó este lunes por el Pontevedra Club de Fútbol del grupo I de Segunda división B. El mediocentro, tras dos temporadas en la Balona, se enrola en el conjunto gallego como la primera incorporación de un proyecto para pelear por jugar el playoff de ascenso a Segunda división. El futbolista exalbinegro ocupará una de las tres fichas senior que tenía libres el equipo, con el que llegó a un acuerdo por una temporada, con opción a otra más.

El Pontevedra, sexto en su última participación en el grupo I de Segunda B, se quedó este curso muy cerca de entrar en la fase de ascenso a la categoría de plata del balompié nacional. Los que dirige Luismi Areda cosecharon 65 puntos, tan sólo tres menos que los que obtuvo el Real Madrid Castilla (62), el cuarto clasificado.

“En estos años he cogido mucha experiencia, he tenido cada vez más minutos y estoy madurando como jugador”, explicó el centrocampista en declaraciones a La Voz de Galicia. “En Pontevedra intentaré aportar mi granito de arena y si hay que pelear por lo más alto no puedes relajarte en ningún momento”, avisó.

Sana había disputado 66 encuentros en Segunda B con el equipo de La Línea en estas dos últimas campañas y había sido un imprescindible en la medular para los técnicos que pasaron por el banquillo albinegro. El nuevo jugador del equipo de Pasarón, forjado en las canteras del Real Betis y el Cádiz, hizo tres goles en su etapa como balono.

El mediocampista debutará en el grupo I, del que “no conoce mucho”, y pondrá rumbo a tierras pontevedresas en los próximos días para el inicio de la nueva andadura.