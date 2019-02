Roger deja a la plantilla de la Balona sin descanso semanal

La Real Balompédica anunció este lunes que la primera plantilla albinegra no gozará esta semana de jornada alguna de descanso. El entrenador, Jordi Roger, no solo ha eliminado el habitual asueto del martes, sino que ha convocado doble sesión el miércoles y en el entrenamiento matinal de este lunes, al contrario de lo que suele suceder cada semana, no hizo distinciones entre titulares y suplentes. Todo eso, después de una larga charla con la plantilla.

Roger, sin que necesariamente ambos acontecimientos estén vinculados, rehízo su planificación semanal, después de que el presidente de la entidad, Raffaele Pandalone, le exigiera públicamente una vez consumada la derrota del pasado domingo en Sevilla que tomase soluciones para frenar la caída en picado de la Balona. El presidente, en su acalorada crítica, deslizó: “Y el míster seguramente tendrá que trabajar algo más”.

El mandatario, en la que ha sido su primera rajada desde que llegó al cargo, exigió “un cambio de actitud” a sus futbolistas y aunque recalcó que siente “mucha estima” por el cuerpo técnico también deslizó que éste tiene “que hacer algo” porque necesita ver una reacción después de que los albinegros hayan sumado una victoria en las ocho últimas jornadas.

El plan semanal de trabajo también incluye un partido amistoso, en este caso el jueves en Estepona con el Sandefjord Fotball de la Segunda división noruega. Es probable que varios de los jugadores, con molestias, sean protegidos si éstas no desaparecen.