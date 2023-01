El Pontevedra llega a La Línea en plena metamorfosis

El Pontevedra llega este domingo (12:00) a La Línea para medirse a la Real Balompédica después de una semana de catarsis. El conjunto grana, anclado en puestos de descenso, destituyó a última hora del miércoles a su técnico, Antonio Fernández Rivadulla (ex del San Roque de Lepe) y después de un periodo de incertidumbre confirmó el jueves a última hora que su relevo será Toni Otero, que hasta ahora venía desempeñando las funciones de director deportivo. El nuevo míster ya ha dirigido su primera sesión de trabajo y en su comparecencia ante los medios locales advirtió que no tiene tiempo material para hacer grandes cambios de cara a este primer compromiso.

La directiva del Pontevedra tomó la drástica medida de prescindir de su técnico después de que el equipo, que el curso pasado militaba en Segunda RFEF, haya sumado solo cuatro de los últimos 18 puntos y de la que la pasada jornada cayese 1-0 en su visita a Salamanca para medirse con Unionistas.

El Pontevedra (que apenas ha recibido 20 tantos) es, con 16 goles (0,74 por jornada), el conjunto con menos puntería del grupo I y el tercero de toda la categoría. De esas 16 dianas, cinco han sido anotados por Brais Abelenda.

No es su único dato negativo que avale el relevo que se ha llevado a cabo en el banquillo. El próximo rival balono es el cuarto peor viajero del grupo I. Ha sumado siete puntos de 30 posibles. Ganó en Ceuta y en el Nuevo Mirador y sumó un punto contra todo pronóstico en su visita al Dépor de la cuarta jornada (1-1).

La plantilla del conjunto gallego se parece mucho a la que logró el ascenso como campeona de su grupo en Segunda RFEF, bajo la batuta del actual entrenador del Hércules, Ángel Rodríguez, que ya se había comprometido con el conjunto alicantino cuando le llegó la oferta para continuar.

La directiva apostó por la continuidad de jugadores que incluso acabaron contrato como eran los casos de Víctor Vázquez Churre, Oier Calvillo, Álex González, Samu Araújo, Alberto Rubio, además del exalgecirista Yelko Pino o el veteranísimo atacante brasileño Charles Dias, al que se le ha ido apagando la llama goleadora.

La entidad enroló a ocho futbolistas, encabezados por Jon Bakero (hijo de José Mari Bakero -ex de Real Sociedad y Barcelona-) que llegó del Slavia de Sofía. También se sumaron al proyecto Borja Domínguez (Rácing de Santander), Mario Ortiz (Hércules -ahora enrolado en el Algeciras-), Ángel Bastos (Rayo Majadahonda), Álex Magoso (Dux Internacional de Madrid) Luis Martínez (ex del Betis Deportivo) y el meta Viktor Nikolov (Getafe B), que no ha tenido oportunidad de estrenarse. Sin olvidar al senegalés Libasse Guèye (Valencia juvenil), que se niega a regresar a España después de marcharse a su país durante las vacaciones de Navidad y contra el club anuncia que tomará decisiones.

La ficha que dejó libre Mario Ortiz para recalar en el Nuevo Mirador fue para el central madrileño Derik Osede, que trabajaba con la plantilla desde el pasado verano, después de sufrir una grave lesión en el Talón de Aquiles en su etapa en el Deportivo de La Coruña.

Otero: "La plantilla es competitiva"

El nuevo técnico, Toni Otero (quien trabajó entre otros para Real Celta, UD Las Palmas e incluso FC Barcelona), lamentó que el club se haya visto obligado a tomar la decisión de destituir “solo por culpa de los resultados” a un hombre de su confianza como Antonio Fernández Rivadulla y expresó su convencimiento de que cuenta con una plantilla “lo suficientemente competitiva como para no estar donde está”.

Otero, que detalló ante los medios locales la reconstrucción que ha llevado a cabo en el seno del cuerpo técnico, mostró su convencimiento de que es el máximo responsable de la actual situación del club por su condición de director deportivo y afirmo que “con la colaboración de todos” el equipo reconducirá su situación “aunque sabemos que va a ser difícil”.

“No es fácil preparar un partido en dos días”, dijo en referencia a su visita a La Línea. “Hay una base y no vamos a cambiar demasiadas cosas, sino a recuperar cosas que dejamos de hacer y que nos iban muy bien”.

“Al final se trata de un tema de actitud, el que baje los brazos no jugará”, recalcó. “Yo no tengo una varita mágica para que esto funcione y tienen que ser los jugadores los que cambien la dinámica... y también hará falta un poco de suerte. A ver si recuperamos sensaciones y nos encontramos un partido donde estemos cómodos”.