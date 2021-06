El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, explicó este lunes en rueda de prensa que la entidad no ha lanzado aún la campaña de captación de abonados porque está esperando “una confirmación al menos verbal” de que el equipo albinegro podrá disputar sus partidos como local en el estadio Municipal. El empresario romano pidió paciencia a la hinchada con los fichajes porque, sostuvo, la Balona ya tiene “el sesenta o setenta por ciento” de su plantilla confeccionada y detalló que el club negocia con el Real Betis las condiciones en que la entidad de las trece barras hará efectiva la compra de Abdoul Bandaogo, que serán diferentes a las pactadas inicialmente.

Pandalone justificó el supuesto retraso en el inicio de la campaña de captación de abonados porque el club está esperando “una confirmación al menos verbal” de que el equipo albinegro podrá disputar sus partidos como local en el estadio Municipal a pesar de que éste carece de luz artificial y a que disponer de la misma es una de las condiciones impuestas por la Española para los clubes que participen en la Primera RFEF.

El máximo responsable de la Española, Luis Rubiales, ya adelantó al de la Balompédica que era partidario de buscar soluciones transitorias por la particularidad de la situación del equipo de La Línea, ya que las obras de reconstrucción del estadio se iniciarán casi al tiempo de la competición.

“Creo, al noventa y cinco por ciento, que va a ser así, pero debo tener una confirmación”, recalcó. “Además no hay prisas, porque al final la competición comenzará o el 20 o el 29 de agosto”.

“Hay que mantener la tranquilidad, estamos trabajando en ello, analizando los precios y todo lo que tiene que ver con la campaña de abonos”, defendió.

El presidente también se refirió a la composición de la plantilla y recordó que la Balompédica ya tiene “el sesenta o setenta por ciento” de las plazas cubiertas. “Nos faltan seis, siete futbolistas”, matizó.

“Hay que ir poco a poco, porque los jugadores que queremos tienen que encajar con nosotros, aquí no se viene por dinero, ni porque el club haya estado hace dos años en Primera”, recalcó. “No queremos fichajes bomba, no vamos a tirar la casa por la ventana, en verano todo el mundo gana la liga, queremos jugadores como Jesús Muñoz o Nacho Jáuregui, que quieran estar en nuevo proyecto. No queremos nombres, queremos hacer un equipo”.

“Estamos trabajando muchísimo, Estamos pendientes de varias situaciones y en los próximos días veremos qué pasa, porque hay algunos futbolistas que quieren esperar un poco antes de comprometerse”, justificó.

El presidente desveló que el Real Betis sigue interesado en ejecutar la clausula de compra de Abdoul Bandaogo –que el curso pasado jugó cedido en su filial de Segunda B- pero que ambos clubes negocian las condiciones al margen del contrato inicial, debido a que el burkinés sufrió una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante el último tramo de la competición