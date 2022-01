Óscar Arroyo: "Volveré para jugar en la Balona, que es donde quiero estar"

Óscar Arroyo dejó este jueves de ser jugador de la Real Balompédica... de momento. El lateral catalán se marcha cedido al Tarazona, de la Segunda RFEF, no sin antes alargar su contrato con la entidad de La Línea hasta junio de 2023. En buena medida debido a esa prórroga el zaguero no se despide y hace bueno el tópico de que es solo un hasta luego. “Me voy en busca de minutos, quiero jugar y volver la temporada próxima para convencer a Romerito o al entrenador que esté. Regresar y jugar en la Balona, que es donde quiero estar”, dice con rotundidad mientras acaba de preparar su maletas para cruzarse media España.

Hay formas buenas, mejores de dejar un equipo... y la empleada por Óscar Arroyo. Llegó hace ahora un año, fue pieza destacada en el ascenso a Primera RFEF y después de media temporada en la que un futbolista llamado a ser titular se vio relegado al ostracismo, el zaguero se va sin hacer un solo reproche. Ni al técnico, ni al club, ni a la prensa. A nadie. Al contrario, mostrando la máxima confianza en los que se quedan, deseándoles suerte y repitiendo una y otra vez que quiere volver a ser uno de ellos.

La salida de Óscar Arroyo era un secreto a voces. Europa Sur advirtió el 13 de diciembre que el defensor había pedido salir en el mercado porque aspiraba a jugar. Y justo un mes después llegó el anuncio de que se marcha al Tarazona, decimotercer clasificado del grupo III de la Segunda RFEF.

“Me voy en busca de minutos pero renuevo mi contrato una temporada más, así que volveré”, explica Arroyo con normalidad. “La verdad es que cuando comenzó la temporada llegué con el Covid, después en pretemporada tuve una rotura de fibras y entonces el entrenador apostó por un compañero, Loren, que ha cumplido, lo ha hecho bien y como los resultados han acompañado y el equipo ha ido bien, pues yo no participaba tanto como quería”.

“Reconozco que me voy triste, porque ésta es una temporada bonita, con el atractivo de la Primera RFEF, pero qué se le va a hacer, ahora me voy a jugar, que es lo que quiero”, abunda el futbolista, que asegura que él y entrenador, Antonio Ruiz Romerito, no han mantenido conversación alguna sobre su situación.

“No, no he hablado con él”, dice, tajante. “Tampoco tenía por qué. Han ido los resultado bien, él ha confiado en otro jugador y ya está”.

“Es evidente que todos queremos jugar y más aún en una temporada como ésta, con el equipo haciendo las cosas bien, con un grupo genial en el vestuario, pero bueno no he tenido la oportunidad y confío en tenerla la temporada que viene”, subraya Óscar Arroyo que a pesar de que recalca que el equipo cuenta con “excelentes profesionales” confiesa que se siente capacitado para ser titular en en elenco albinegro. “Claro, claro. Si me voy es porque quiero tener minutos”.

Óscar Arroyo recalca que no está “molesto con nadie”, incide en que la Balompédica “está haciendo una gran temporada y merece todos los apoyos” y comienza ya a pensar en su nuevo equipo, que le llevará a residir en Zaragoza, que es donde se entrena la plantilla.

“La única cuenta pendiente que me llevo es el deseo de rendir al máximo en el Tarazona, ayudar al equipo a lograr sus objetivos y volver la temporada que viene para ganarme un sitio en la Balona, que es donde quiero estar”, finaliza.