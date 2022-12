Nico Delmonte vio a su Argentina ganar el Mundial... ¡en el Lusail Stadium!

Aún no se han acallado las celebraciones de Argentina tras alzar su tercer título de campeona del Mundo tras derrotar a Francia en la tanda de penaltis. Todo un país festejando el éxito que se atribuye de manera especial a Leo Messi. Y entre sus ciudadanos un jugador de la Real Balompédica Linense, Nico Delmonte, que no solo conmemoró como el que más la victoria de su selección... sino que lo hizo en el Estadio de Lusail, embutido en una chilaba y dando gracias a Messi a través de sus redes sociales por haber nacido en su país.

Nicolás Delmonte nació en Oliva, provincia de Córdoba, en Argentina. Aunque su documentación diga que tiene la doble nacionalidad italo-argentina, entre otras cosas porque eso le facilita jugar en España, Nico Delmonte es argentino y como tal se comporta. Y como tal vive el fútbol y la selección de su país. No es que se la ponga todos los días, pero tampoco extraña verle enfundado en la albiceleste... con el dorsal número 10 claro.

Desde semanas antes sostenía que Argentina estaría en la final en Qatar. Y por eso, y teniendo en cuenta que su equipo jugaba el sábado en Majadahonda (Madrid) solicitó el preceptivo permiso y nada más terminar el encuentro que los albinegros empataron en el Cerro del Espino puso rumbo al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas para tomar un vuelo directo de más de seis horas hasta Doha. “Llegó él antes a Qatar que nosotros a La Línea”, bromean sus compañeros al respecto.

En el momento de abandonar el Cerro del Espino aún no tenía la confirmación definitiva de que disponía de entrada, pero sí que la obtuvo. Y a tenor de lo que deja ver en sus redes, disfrutó como el que más.

“Campeones del Mundo. Muy, pero que muy feliz por haberte visto levantar esa copa que tanto anhelabas. Hoy es tuya y de nuestro hermoso país. Gracias, gracias y gracias por ser argentino Lionel”, expresa a través de su cuenta de Instagram.

Nico Delmonte estará pronto de vuelta. No solo tiene que trabajar con sus compañeros de vestuario, sino que dirigir un negocio de asados argentinos a domicilio que ha puesto en marcha con dos compatriotas y que está teniendo enorme éxito en la Costa del Sol. Eso sí lo hará después de presenciar in situ el triunfo de su país en el Mundial. Algo que no está al alcance de cualquiera.