Mikel Fernández ya se siente como en casa

El defensa vasco Mikel Fernández está entusiasmado con su nueva condición de jugador de la Real Balompédica Linense. El zaguero confiesa que ha sido objeto de un “magnífico recibimiento” tanto por parte del club como de los que ya son sus compañeros, algo que agradece profundamente. El futbolista se compromete a poner “un granito de arena” para que la Balona llegue lo más alto posible, aunque de momento no entiende de más objetivos que ir “partido a partido”.

“La gente de las oficinas, la directiva, los compañeros, el míster... la acogida ha sido increíble”, recalca Mikel Fernández, que llega a la Balona con ganas de dejarse notar. Este jueves, apenas 12 horas después de desembarcar en la ciudad, disputó su primer encuentro, ante el sub-21 del Krasnodar ruso. No dudó en intentar jugar en largo, aunque no siempre le salió. Y tuvo presencia en el juego aéreo. Pero sobre todo llamó la atención que un recién llegado no parase de dar instrucciones a sus compañeros y, además, lo hiciese llamándoles por su nombre. “Hombre, yo ya había trabajado en ese sentido y me había informado de con quien voy a jugar.. y además que lleven el nombre en la camiseta ayuda”, confiesa con una sonrisa el ya nuevo jugador balono.

“El partido me vino genial, para coger confianza, para conocer a todos, porque desde el primer minuto es fundamental comunicarse para competir”, explica el defensa, que ya había compartido caseta con Albisua, tanto en el Lorca como en el Lleida. “Y a Dopi, que es amigo, lo he sufrido muchas veces”, puntualiza.

Mikel Fernández disputó la pasada campaña en el Leioa y desde septiembre estaba sin equipo, aunque nunca había dejado de entrenarse y en las últimas semanas lo hizo con la selección de la AFE.

“Yo vengo a aportar mi granito de arena”, asegura. “Al final hay un objetivo, que hay que ir semana a semana y trabajar cada día para que haya competencia y hacer mejor al equipo”.

Invitado a que se presente a la afición, dice: “La Balona ha firmado un central de 27 años, de Bilbao, al que le gusta el buen trato de balón, pero sin olvidar que es central y que tiene que ser contundente... tiene que ser defensa”.

La incorporación a la plantilla de Airam Benito, el otro fichaje hecho público por la Balona el miércoles, está prevista para este viernes, cuando se entrene con sus nuevos compañeros en el Santa María Polo Club.