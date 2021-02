El Marbella FC, que el próximo miércoles (15:45) acudirá al Municipal de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica en encuentro aplazado, ha perdido este sábado (1-0, Saturday en el minuto 5) en su visita al Cádiz B, que enlazaba cinco partidos con derrotas, la última el pasado domingo ante los de Antonio Calderón. Los medios costasoleños apuntan incluso la posibilidad de que el entrenador, José Manuel Aira, sea destituido antes del partido en el estadio linense.

“El proyecto de José Manuel Aira al frente del Marbella FC está tocado, y prácticamente hundido. El conjunto marbellí afrontaba esta tarde un partido importantísimo ante un rival directo como el Cádiz B, que llegaba en una racha de cinco derrotas consecutivas y que ha conseguido llevarse la victoria”, se lee en Marbella24 horas.

"Había mucho en juego y ni siquiera así el conjunto marbellí ha sido capaz de disparar entre los tres palos. Los de Aira han sido un quiero y no puedo durante los 90 minutos. Sin fútbol y casi sin ocasiones, el Marbella se hunde en la clasificación y la situación se torna en muy preocupante en una semana de tres partidos y nueve puntos. Los tres primeros puntos en juego se han quedado en Cádiz", agrega en referencia a un conjunto que está afincado en puestos de descenso.

"Derrota de las que duelen, que hacen tambalearse el proyecto de Best of You y que agotan el crédito de José Manuel Aira al frente del Marbella FC. El equipo juega de nuevo este miércoles a domicilio en el campo de la Balona y habrá que ver quién se sienta en el banquillo. Si mantienen la confianza en el entrenador berciano o si el club opta por un cambio", finaliza.