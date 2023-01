Los exbalonos Jesús Godino y Blas Álvarez, entre los presuntos estafados por el representante Carmelo Parra

Dos exjugadores de la Real Balompédica, el meta guadiareño Jesús Godino (en la actualidad en el CD El Ejido de Segunda Federación) y el centrocampista linense Blas Álvarez (Lynx FC de la National League de Gibraltar) se encuentran en una larga relación de futbolistas presuntamente estafados por el representante Carmelo Vicente Parra, que en su día tuvo relación con varios clubes del Campo de Gibraltar, entre ellos la UD Los Barrios y la propia entidad de La Línea.

El portal Relevo, en un artículo firmado por Sandra Riquelme y Sergio Fernández, desvela que “el supuesto agente de futbolistas” dedicó los últimos años, según los testimonios que aportan los futbolistas que se sintieron manipulados “a estafar, presuntamente, a jugadores y en ocasiones hasta a sus familiares. Todos se sienten engañados y la gran mayoría tiene ganas de contarlo y de desenmascarar a una persona que les ha causado mucho daño en sus vidas”.

Entre los que ya ha hablado se encuentran ex miembros de las plantillas de UD Las Palmas, Ponferradina, El Ejido, San Fernando... y en lo que respecta a la comarca se relaciona con este hecho a dos exbalonos, Jesús Godino y Blas Álvarez.

Jesús Godino

“Muchos años lleva sufriendo las consecuencias de su relación con Carmelo Vicente Parra el hoy jugador del Poli Ejido, Jesús Godino”, dice la información.

“La voz de alarma la dio su novia, Sara Felisa González: “A mí no me cuadraban muchas cosas y él se puso en mi contra pero a lo bestia. Incluso amenazando a mi familia porque yo le pedía justificantes de las transferencias y de todo. De hecho, me extraña que hayáis podido hablar con él porque ha estado durante un tiempo en búsqueda y captura. Nosotros tuvimos un juicio con él y apareció esposado por la Guardia Civil, pero ahora tiene otro con un jugador del Albacete y no se ha presentado”, continúa la noticia.

“La historia con Jesús Godino repite muchos de los patrones que nos han contado otros jugadores que se han relacionado con el protagonista del caso Carmelo. "Él suele acercarse a jugadores con poca preparación y sin una familia que les pueda respaldar en estos temas. Jesús no había terminado en aquel momento el Bachillerato. Estaba en el Albacete y le ofreció un contrato nada menos que con el Manchester United. El problema era que teníamos que firmar una especie de seguro de 50.000 euros por si el club se echaba para atrás. Y había que renovar ese seguro todos los años", cuentan Sara y Jesús en conversación telefónica”, abunda.

““Además de eso, él se llevaba el 10% en concepto de representación, pero al investigar en la RFEF averiguamos que no figuraba como que Jesús tuviera ningún representante. Eso fueron como otros 12.000 euros. Y no podíamos hacer nada porque le hizo firmar un poder absoluto, muy similar al que tienen los padres de hijos con una invalidez total, de tal forma que él podía hacer lo que quisiera en nombre de Jesús [Godino]. De hecho se terminó pidiendo un préstamo hipotecario a su nombre que a día de hoy todavía sigue pagando Jesús. Unos 200 y pico euros al mes”, denuncia Sara González a Relevo.

"Llegó incluso a pedirme dinero a mí", apunta para terminar. "Me puso entre la espada y la pared diciéndome que si de verdad quería a mi novio y deseaba que fuera al Manchester United le tenía que dar ya 12.000 euros. Que se lo pidiera a mi familia o lo que fuera, pero que si no, no saldría el fichaje”, denuncia la pareja sentimental del cancerbero de San Roque.

“Ellos llevan años intentando recuperar al menos algo del dinero que le dieron a Carmelo. Su caso ya está judicializado y han asistido a una primera vista, pero no descartan sumarse a la denuncia de Javi Castellano, como afectados de este presunto representante”, finaliza este apartado de la información.

Blas Álvarez

El centrocampista Blas Álvarez es natural de La Línea, pasó por la cantera del Real Betis y defendió los colores, entre otros, de la Real Balompédica y la UD Los Barrios. En la actualidad jugador del Lynx FC, de la National League de Gibraltar.

"Esta vez, el agente se aprovechó de su confianza para pedirle un favor personal. “Me dijo que no tenía dinero y que necesitaba hacerle una operación dental a sus niños, eran 22.000 euros. Le ayudé, como hubiese hecho con cualquiera”, recuerda Blas al otro lado del teléfono. El futbolista todavía sigue reclamándole su dinero” , asegura el citado medio.

“Blas conoció a Carmelo a través del presidente y del director deportivo del club en el que jugaba en La Línea de la Concepción” [dice, en referencia al desaparecido Alfredo Gallardo y a la Real Balompédica Linense]. “Pero cortó la relación con él en cuanto se dio cuenta de cómo era. “No le quería tener como agente, no me gustaba". Blas se sintió engañado cuando Carmelo le dijo que su equipo actual quería prescindir de él, pero era mentira. El presidente del club se negó a aceptar uno de los chanchullos de Carmelo y llamó rápidamente a Blas: “Quítate a ese tío de en medio cuanto antes"".

La conversación telefónica con Blas sirve para seguir desenmascarando la personalidad de Carmelo. "Un día estábamos tomando algo en Sevilla y le llaman por teléfono, me enseña la pantalla y ponía Karim Benzema. Me lo enseñó para hacerse el importante. Otro día, en mi casa, nos enseñó el contrato de Özil. Era todo mentira, claro”.

“Blas también relata que siempre llevaba encima una camiseta del Atleti firmada, supuestamente, por Falcao. "Le decía a su pareja que se iba a fichar jugadores a Londres y se venía a mi casa a dormir”, recuerda.

El presunto estafador, Carmelo Vicente Parra, que mientras la justicia no diga lo contrario goza de la presunción de inocencia, desmiente todo lo sucedido en el mismo portal: “Ante las acusaciones que se me hacen, decir solamente que está todo en manos de la Justicia y que todo es falso. Es que no voy a entrar en este dilema (sic). Y máxime después de hablar con mi departamento jurídico”.