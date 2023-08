Dopi firma en el Sestao River y no volverá a la Balona en este mercado

El delantero vasco Jon Ander González Dopico (Dopi) no regresará a la Real Balompédica Linense en la temporada 2023-24. El atacante, cuyo nombre barajaba la secretaría técnica albinegra, ha cerrado su acuerdo para incorporarse al Sestao River, recién ascendido a la Primera Federación. Dopi coincidirá en la plantilla verdinegra con otro exalbinegro, Leandro Martínez, que fue renovado tras el salto de categoría.

Dopi no será el nombre que apuntale el ataque de la Balona. A pesar de ser el autor del gol que ascendió al Recreativo de Huelva el Decano no le renovó, pero eso no va a impedir que milite en la tercera categoría del escalafón nacional, ya que ha llegado a un acuerdo con el Sestao River, lo que le permite regresar a casa.

El de Erandio llegó el pasado verano al Recreativo de Huelva tras una temporada en la que disputó 30 partidos con el San Fernando y el Sabadell con los que marcó seis goles, todos ellos con la camiseta de la Isla. Antes se había enfundado las camisolas de la Balona (en la que era el máximo artillero cuando el Covid obligó a frenar la competición), Barakaldo, Bilbao Athletic, CD Basconia y Arenas de Getxo.

En el Recre disputó un 30 partidos (11 como titular) la campaña pasada, hasta alcanzar los 1.200 minutos en los que anotó cinco goles, entre ellos el decisivo tanto que dio el ascenso en el duelo de vuelta de la eliminatoria con el Cacereño del exbalono Julio Cobos.