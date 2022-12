José Juan Romero: "No sé qué podemos hacer para ganar"

José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta, visiblemente abatido tras la derrota de su equipo a manos de la Balompédica con un gol en el tiempo añadido (2-1), aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro: “Solo puedo pedir perdón a la afición, porque no nos está dando, no sé qué más podemos hacer para ganar”, dijo desolado, tras afirmar que la expulsión del local Yassin Fekir incluso pudo perdujicar a los suyos.

“Hicimos un gran primer tiempo. Se nos puso el partido de cara con un jugador más. No sé si la expulsión nos perjudicó, no sé como decirlo. Hablamos en el descanso de seguir igual e ir a por más, pues si no marcábamos podíamos pasarlo mal”, reflexionó en voz alta.

“El equipo trabaja pero no le sale lo que está diseñado. Nuevamente en un centro simple se nos anticipan y nos hacen el empate. Cuando ellos se han quedado con diez hemos dado un paso hacia adelante con varias jugadas claras de gol, pero no las hemos metido y la ellos nos han marcado. Son cosas difíciles de explicar. En el computo general del partido fuimos mejores, pero... solo queda felicitar a la Balona por su triunfo”.

El míster agradeció las palabras sobre el juego de su equipo de los informadores linenses, pero matizó: “En estos momentos es muy complicado plantarme delante de todos los medios y buscar una explicación. Nos viene pasando estos en los últimos nueve partidos y si no igual, muy parecido”.

“Intentamos solucionar las cosas, pero cuando no es por un sitio tenemos una vía de agua por otro. Es complicada la situación porque en los años que llevo entrenando quizás este sea el equipo que mejor ha jugado al fútbol por momentos pero no recogemos nada”, lamentó.

“A veces no se trata de hablar de nivel pero está el factor suerte. Creía que nos íbamos a llevar un punto tras una parada de Gato pero tras una serie de rebotes nos meten el gol. Es una situación muy jodida. Si no ves los partidos se pensará en otra cosa, no sé que más hacer para ganar. Lo único que puedo decir no es pedir perdón a la afición pero no nos está dando para ganar”, lamentó.