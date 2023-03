Raúl González: "Vamos a un campo que no es nada fácil, pero con mucha ilusión"

El entrenador del Real Madrid Castilla, el mítico exfutbolista Raúl González Blanco, advierte a sus jugadores que este domingo visitan “un campo que no es nada fácil” en referencia a su encuentro en La Línea con la Real Balompédica, correspondiente a la jornada 29 del grupo I de la Primera Federación. “Tenemos algunas bajas pero seguro que haremos un equipo competitivo, vamos con mucha ilusión. Tenemos ganas de ir a La Línea y confianza en poder derrotar a la Balona para seguir ahí”.

El técnico, en una comparecencia ante medios madrileños, aseguró que la crisis que atraviesa su equipo, que no ha ganado en las cuatro últimas jornadas, no está directamente relacionada con la ausencia de Álvaro Rodríguez, convocado de manera repetitiva por Carlo Ancelotti. "No creo que haya sido un problema provocado por la ausencia de Álvaro, pero es verdad que nos da algo diferente, porque no tenemos otro jugador con ese perfil en el equipo”, dice.

El míster asume que ante el Mérida, la pasada jornada, en partido que se saldó con empate, el Castilla ofreció “una mala versión” y que el conjunto no tuvo “ningún control, no estuvo bien”, aunque resalta en las tres jornadas previas en las que su escuadra no alcanzó la victoria, el nivel de juego sí le satisfizo. “Es más un bache de resultados, aunque con matices, porque hay cosas que mejorar, sobre todo en casa, donde los dos últimos partidos solo hicimos un gol”, sostiene.

“Después de cuatro temporadas en el Castilla sé que estas situaciones son habituales en equipos filiales”, asegura en referencia a los últimos marcadores. “Pero ahora nos quedan diez partidos, en las que tengo claro que todo el mundo va a pelear, nadie nos va a regalar nada y necesitamos la mejor versión primero de manera individual y después como equipo”.

“Hay que ver cómo afectan estos partidos sin ganar”, reflexiona. “Como dije cuando nos pusimos primeros esto es anecdótico, hay que pelear cada día”.

Preguntado por los objetivos afirma: “Quedan diez jornadas y aunque hace un mes fuésemos líderes estamos en una buena disposición, tenemos por delante diez partidos muy importantes para el Castilla y sobre todo para que los chicos continúen con su proceso, porque van a ser duelos muy exigentes”.

Raúl González se limita a decir que espera que Dotor “pueda estar disponible” tras dos partidos en los que su presencia en el banquillo ha sido simbólica. “Lesiones como la suya nunca se sabe por dónde van a salir” y poco menos que garantizó la presencia de Álvaro Rodríguez en el equipo inicial.