La Real Balompédica Linense se enfrentará al CD Castellón, actual cuarto clasificado del grupo III de la Segunda división B, en las semifinales de la Copa Federación si es capaz de lograr este jueves, a partir de las 21:00 la victoria en la Nueva Condomina, donde se juega a partido único frente al Real Murcia el duelo de cuartos. El partido único de semifinales se jugará en Castalia el próximo jueves 21 de noviembre, sea cual sea el equipo que salga ganador del duelo de esta misma noche.

El conjunto castellonense logró la clasificación para las semifinales (y por ende una plaza en la Copa del Rey) después de eliminar en la tanda de penaltis al Prat tras un encuentro que había finalizado sin goles.

Los rivales en la Copa

En lo que se refiere a la Copa del Rey, en caso de vencer al Real Murcia la Balompédica tendría una plaza garantizada y podría cruzarse con seis equipos de Primera (entre los que no están Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia) y con los 22 de Segunda. El reglamento señala que se tendrán en cuenta criterios de proximidad geográfica.

Literalmente, el estatuto señala: “En la primera ronda eliminatoria, donde se aplicarán criterios de proximidad geográfica para el sorteo, los 10 equipos procedentes de la Previa Interterritorial se emparejarán con 10 de Primera División. Los 28 equipos restantes de Primera y Segunda se emparejarán con los cuatro procedentes de la Copa RFEF [que sería el caso de la Real Balompédica], los 22 que competirán en Tercera división y dos de Segunda B. El resto de equipos de Segunda B se enfrentarán entre sí. Quedan exentos los equipos participantes de la Supercopa. Se jugarán un total de 56 partidos, con 112 equipos participantes, con fecha el 18 de diciembre de 2019. Los ganadores accederán a la segunda ronda”.