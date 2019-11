La Real Balompédica Linense no es partidaria de que el Clásico comarcal que le enfrentará al Algeciras en la decimosexta jornada del grupo IV de la Segunda división B se dispute el lunes nueve de diciembre, como había propuesto la directiva de Ricardo Alfonso Álvarez, sino el domingo ocho, como estaba previsto inicialmente en el calendario.

Los algeciristas habían propuesto atrasar el encuentro un día para que no coincidiese con la festividad de la Inmaculada Concepción, Patrona de La Línea, por cuando entendían que eso iba a tener un reflejo directo en el número de linenses que acudiesen al choque e iba a repercutir en su recaudación.

Sin embargo el presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, explicó ayer en los micrófonos de Cope Campo de Gibraltar que después de haber mantenido una conversación al respecto con el entrenador, Jordi Roger, los albinegros no eran nada partidarios del cambio de fecha.

“Hay que tener en cuenta que aún no sabemos qué va a pasar con las eliminatorias de Copa", recalcó a primera hora de la tarde de este jueves. "Si estaremos o no y en estos momentos no lo tenemos planteado, porque nosotros esperamos estar en el torneo del KO esa semana y por lo tanto lo más probable es que queramos jugar el domingo ocho”, explicó el mandatario posteriormente a Europa Sur.