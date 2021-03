El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha denunciado que la Primera Real Federación Española, categoría intermedia que arrancará la próxima temporada entre la Segunda división y la actual Segunda B (conocida popularmente como Liga Pro) “no avanza” en su proyecto”. Tebas se pronuncia de esta forma después de que la pasada semana la Española hiciese público un comunicado vacío de contenidos concretos en el que aseguraba que está “dando forma” en una división que tendrá “más emoción”.

La Liga Pro es el gran objetivo de la mayor parte de los clubes que comenzaron la campaña en Segunda B. El Algeciras CF, tras su triunfo del miércoles ante Las Palmas Atlético, lo tiene al alcance de la mano, hasta el punto de que podría certificarlo el próximo domingo (16:30 en directo por Footters) en el Clásico del Campo de Gibraltar que tendrá lugar en La Línea. La opciones de la Balompédica pasan en gran medida por el resultado de ese encuentro.

Después de algunas (no muchas) reuniones informativas y de amplios informes que hablan más de las obligaciones de los clubes que militarán en la Liga Pro que de sus derechos, la Española se descolgó la pasada semana con un comunicado en el que garantizaba que “avanza” en el diseño de la nueva categoría (que contará con dos grupos) y que ésta tiene como objetivo “dar más emoción al espectáculo del fútbol en categorías no profesionales".

El Comité Ejecutivo se había reunido "cerrando las bases de competición" y "analizado aspectos audiovisuales, de marketing, jurídicos, infraestructuras imprescindibles y otra serie de cuestiones", aunque sin dar detalles de los mismos, para lo que cita a partir del próximo día 28, fecha en la cual “irá comunicando a los clubes clasificados información directa" sobre las condiciones de la división.

Esta situación, que tiene en alerta a muchos de los clubes que pretenden participar el curso próximo de dicha categoría, ya ha hecho reflexionar al presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien en una entrevista concedida a la revista FutbolJobs Magazine, publicación del portal español Futboljobs.com sentencia: “Estando escasamente a unos meses no hay un proyecto. Hay que elaborar un plan de explotación de derechos, de control económico, de gestión, patrocinios colectivos...”.

“Es positivo y es uno de los planteamientos que hice en el famoso Pacto de Viana, la existencia de una tercera categoría en la que no hubiera un salto tan grande entre la Segunda División B y el fútbol profesional”, subraya Tebas.

"Me parece bien el modelo, dos grupos en esta Primera Nacional. Lo que me preocupa es que estando escasamente a unos meses no haya un proyecto. Sólo hay un nombre y una idea de dividir por grupos. Hay una idea, pero no un proyecto. Un proyecto no es decir va a haber dos grupos y ya está”, insiste.

“Hay que elaborar un plan de explotación de derechos, de control económico, de gestión, patrocinios colectivos… Me preocupa bastante porque estamos escasamente a unos meses y eso no se construye en una tarde o una mañana, no se construye en un mes, en dos o en tres, se necesita mucho más tiempo”, abunda.

“Se ha creado mucha expectativa y sé de muchos clubes que están muy ilusionados con esa categoría, y es para estarlo, pero si no haces un proyecto, si no se prepara a nivel de recursos económicos y otros recursos de control, laborales o de conocimientos, posiblemente falle”, vaticina.