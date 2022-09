La Balona estrena su 'mini estadi'

Ciento seis días después de que los aficionados invadiesen el terreno de juego para celebrar la agónica permanencia en Primera RFEF como consecuencia de su triunfo sobre el Andorra, la Real Balompédica Linense vuelve este domingo (12:00) a casa para estrenar como local la andadura 2022-23, en la ahora denominada Primera Federación. Lo hará en un estadio que, por mor de sus obras que le encaminan a un recinto de lujo, está reducido a la mínima expresión. De aquel Municipal que despidió a los de Monteagudo entre sonrisas solo queda para recibir al recién descendido Alcorcón la maltrecha Preferencia... y un terreno de juego que tampoco es que esté en las mejores condiciones. Connor Ruane, lesionado, Damjan Gojkov y Bobby Duncan, sin la documentación, son bajas. Víctor Mena está de nuevo a disposición del técnico. Gerard Oliva es duda hasta última hora. Vuelve a estar en la convocatoria el juvenil Javi Méndez.

La Balona estrena este domingo su particular mini estadi, el que le acompañará, como poco, durante gran parte de la presente campaña, hasta que empiecen a ser útiles unos fondos que ya comienzan a tomar forma. Por lo pronto, las inexistentes gradas son suplidas por lonas publicitarias para espantar a los mirones.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Nico Delmonte (Jesús Muñoz), Víctor Mena (Jesús Muñoz); Masllorens, Antonio Romero; Alhassan Koroma, Toni García, Yassin Fekir y Nacho Heras. AD Alcorcón: Andrés Prieto; Iaglo Lopez, Babin, Castro, Pablo García; Óscar Rivas (Moyano), Víctor García, Álvaro Bustos, Javi Lara, Mirillas y Chiki (Dalmau). Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas, de Cartagena (Murcia). Dirigió en Balona, 0-Córdoba, 5 de la 2020-21 y la derrota en Cornellà del curso pasado que precipitó la destitución de Romerito. En ambos casos, este periódico le concedió sendos sobresalientes. Hora: 12:00 (Tercera jornada en el grupo I de la Primera Federación. En directo por InStat TV). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: Es la primera vez que la AD Alcorcón se enfrenta a la Balona.

Los balonos vuelven a su feudo después de sumar un solo punto en sus dos primeros desplazamientos, lo que no implica que haya generado urgencia alguna en el conjunto de La Línea, por cuando por la entidad de los rivales (Real Madrid Castilla y Deportivo de la Coruña) cualquier suerte, incluso peor, entraba dentro de la lógica.

Monteagudo, como viene siendo norma casi desde que comenzó la pretemporada, no cuenta con todo su arsenal para este duelo con el Alcorcón, hasta ahora inédito en La Línea. No son seguro de la partida Bobby Duncan y Damjan Gojkov, que carecen aún de la documentación precisa, ni tampoco Connor Ruane, a vueltas con la lesión que le obligó a dejar el duelo en Valdevebas.

Víctor Mena se ha entrenado esta semana con el grupo y está a disposición del míster, pero está por ver hasta dónde está dispuesto a arriesgar el preparador, que por otro lado es consciente de que Jesús Muñoz sufre cuando se ve obligado a jugar como lateral zurdo.

Lo mismo sucede con Gerard Oliva, que se probó este sábado. En su caso todo indica que la primera opción para el nueve será Nacho Heras. El a sub-23 malinés Papa Cámara, con su documentación en regla y recuperado de sus dolencias, entrará en la convocatoria, aunque las posibilidades de que se asome al once son casi inexistentes.

Los dos conjuntos se encontrarán con un terreno de juego que, a pesar de que la Balona se ha convertido en un equipo itinerante para no pisarlo, sigue sin estar en un estado idóneo. Pese a que para protegerlo los albinegros no se han ejercitado en ese césped hasta este sábado, hay zonas en las que no podremos hacer el tonto con la pelota, pero es lo que hay”, deslizó el entrenador de los locales, Alberto Monteagudo, en su comparecencia ante los medios previa a este debut en casa.

“Viene un equipo que si no es más candidato que ser primero que el Deportivo, es del mismo nivel”, advirtió el míster en referencia al Alcorcón, para el que solo tuvo palabras de elogio.