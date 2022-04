Albaida Infraestructuras se compromete a terminar el Municipal en 26 meses

El Ayuntamiento de La Línea ha arrancado a Albaida Infraestructuras el compromiso de que la obra de derribo y rehabilitación del estadio Municipal, en el que juega sus partidos la Real Balompédica Linense (en la actualidad en Primera RFEF, la tercera categoría del escalafón nacional), se llevará a cabo en 26 meses, como refleja el documento de adjudicación y no 34, como estaba solicitado en el proyecto de licitación. La empresa almeriense, como ya desveló este martes Europa Sur, también ha recortado a cuatro meses la instalación de los focos de luz artificial.

Los temores sobre que la remodelación del Municipal puedan convertirse en un obstáculo para la Real Balompédica parecen injustificados. El Ayuntamiento y la empresa Albaida Infraestructuras ya tienen acordado -y así lo refleja el documento que firmarán el próximo día 29- que el estadio estará terminado en 26 meses y no en 34. Eso quiere decir que el futuro recinto estará terminado alrededor de julio de 2024 y no al final de ese año. Además el acuerdo incluye que la luz artificial comenzará a funcionar el próximo mes de agosto, mucho antes de lo fijado inicialmente. En ambos casos, como en toda obra que se precie, si no surge algún contratiempo inesperado.

El punto 1.4.1.1. del acuerdo, cuyo epígrafe habla de la descripción general del edificio, dice:

La rehabilitación del estadio municipal linense se plantea como una instalación deportiva para resolver de cara al futuro las necesidades que implican las nuevas categorías, cuyo objetos principales son la visión y disfrute del fútbol para el espectador, los futbolistas, periodistas y trabajadores adjuntos.

Acompaña a la rehabilitación del estadio los nuevos usos en los bajos de las gradas de la tribuna principal, las dependencias administrativas del club, tienda deportiva, gimnasio, sala de prensa, almacenes, taquillas y vestuarios completos para el equipo local, el visitante, dos más para equipos invitados y el del árbitro.

Se completa la distribución con el resto de las estancias necesarias según la liga nacional de Segunda división. Al respecto los vestuarios se han dispuesto a cota de campo, permitiendo un mejor aprovechamiento de los espacios habitables bajo las gradas.

A licitación el control de la obra

En su intento de agilizar todo lo posible este proceso, el Consistorio linense ha anunciado este miércoles que ha sacado a licitación “un contrato de servicios para la dirección facultativa, seguimiento y control de las obras de rehabilitación del Municipal, que comprenden tanto los trabajos de demolición como la ejecución del proyecto”.

El importe previsto es de 159.946,95 euros (IVA incluido) y el adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que se desarrollen y de las prestaciones y servicios realizados.

El plazo de presentación de ofertas para el contrato de dirección facultativa expira el próximo 27 de abril, estando previsto que la firma del contrato con la empresa adjudicataria del proyecto de obras se produzca el día 29, según recoge el portal de la plataforma de contratación del sector público.